Șoc la Barcelona: Gerard Pique se retrage din activitate! Video emoționant de adio

Gerard Pique a șocat joi lumea fotbalului anunțând că sâmbătă va îmbrăca pentru ultima oară tricoul Barcelonei. Fundașul catalanilor era penultimul fotbalist rămas din marea echipă care a dominat fotbalul european ani la rândul. Ultimul este colegul și prietenul lui Pique, Sergio Busquets.

Anunțul făcut de Gerard Pique pe contul personal de Twitter a lăsat mască întreaga lume a fotbalului. Legenda catalanilor a transmis că meciul cu Almeria, programat sâmbătă, de la ora 21:00, va fi ultimul din carieră pe Camp Nou.

„Culers (n.r. - fanii Barcelonei), am un singur lucru să vă spun. Am decis că este timpul să închid un ciclu. Am spus întotdeauna că după FC Barcelona nu va mai fi o altă echipă și așa va fi. În această sâmbătă va fi ultimul meu meci pe Camp Nou”, a transmis Pique, printr-o postare pe Twitter, însoțită de un filmuleț emoționant cu imagini începând din copilăria fotbalistului până la clipele de glorie ale sale, toate în tricoul Barcelonei.

Pique nu a dezvăluit motivul retragerii, dar lumea fotbalului se gândește că acest gest a fost făcut din cauză că fundașul devenise mai mult rezervă la Barca, iar suporterii l-au fluierat de câteva ori la ultimele partide.

Un final de carieră, trist având în vedere că Gerard Pique a însemnat enorm pentru Barcelona și pentru fotbalul spaniol. Trofeele unui fotbalist legendar stau mărturie în acest sens:

3 Ligi ale Campionilor

8 titluri în La Liga

7 Cupe ale Regelui Spaniei

6 Supercupe ale Spaniei

3 Supercupe ale Europei

3 Campioate Mondiale ale cluburilor

Campionatul Mondial din 2010 cu Spania