Miercuri, 3 Septembrie 2025
Un vânzător de înghețată din Monte Carlo a dezvăluit cine este iubita lui Jannik Sinner

Italianul Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) este cu gândul la titlul de la US Open, dar jurnaliștii sunt interesați să afle cine i-a luat locul în inima sportivului rusoaicei Anna Kalinskaya, fosta lui parteneră.

Jannik și Laila și și-au confirmat oficial relația
Jannik și Laila și și-au confirmat oficial relația

S-a vorbit despre modelul Laila Hasanovic, dar nu au existat confirmări, Jannik fiind extrem de discret cu viața personală. 

Cea mai recentă dezvăluire vine dintr-un interviu acordat revistei săptămânale Dipiù, care a mers la gelateria „Santo Gelato”, din Principatul Monaco, deținută de Roberto și Nicoletta Stampfl.

Sinner și Laila Hasanovic locuiesc în cartierul La Condamine din Monte Carlo, magazinul nostru este chiar sub clădirea lor”, precizează Nicoletta. Ea a vorbit despre obiceiurile și aromele sale de înghețată.

Mi-a plăcut foarte mult Laila. Este amabilă, exact ca Jannik”, adaugă Nicoletta, care adaugă: „Este frumoasă, foarte simplă în felul ei de a fi și în îmbrăcăminte. Pe scurt, este o fată foarte naturală. Vorbesc între ei engleza...”.

Cuplul Sinner-Hasanovic se numără printre clienții magazinului de înghețată, situat într-un cartier foarte liniștit, unde vedetele sunt la ordinea zilei. 

Fiind în Monte Carlo, „Santo Gelato” nu duce lipsă de vedete. Inclusiv alți jucători de tenis precum Bolelli, Medvedev și Dimitrov.

Și chiar unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile: „Când juca și se antrena aici, campionul spaniol Rafael Nadal, cel mai drăguț dintre toți, venea mereu pentru înghețată. Voia să învețe cum să facă înghețată, îl întreba pe soțul meu secretele noastre. O persoană minunată, cu adevărat drăguță. În ceea ce privește amabilitatea, Sinner este pe drumul cel bun, dar nu va mai exista niciodată un alt Nadal printre marii jucători de tenis”.

