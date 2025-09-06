Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, recorduri pentru istoria tenisului, după ce au ajuns în finala US Open

După ce s-a impus în fața lui Novak Djokovic, în trei seturi, scor 6-4, 7-6(4), 6-1, Carlos Alcaraz s-a calificat pentru a doua oară, în carieră, în finala Grand Slam-ului american.

Ibericul nu i-a oferit șanse lui Novak Djokovic, care a întâmpinat diverse probeleme medicale de-a lungul duelului. În finală, Carlitos va da piept cu Jannik Sinner, după ce liderul mondial a trecut, degajat, de Felix Auger-Aliassime, scor 6-1, 3-6, 6-3, 6-4.

Prima calificare în finala de Mare Șlem a ibericului în vârstă de 22 de ani s-a produs în anul 2022. Tot atunci, Carlos s-a impus în fața lui Casper Ruud și a cucerit primul său titlu de Grand Slam.

Ibericul, performanțe impresionante în tenisul mondial

Spaniolul a devenit al 3-lea cel mai tânăr jucător din Era Open care ajunge la 7 finale de Grand Slam. Doar Rafa Nadal și Bjorn Borg au atins acest prag la o vârstă mai fragedă.

7 - Carlos Alcaraz is the third youngest player to reach seven finals in Men’s Singles Grand Slams during the Open Era, older only than Bjorn Borg and Rafael Nadal. Jewel. #USOpen | @usopen @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/zLEMHcUKT9 — OptaAce (@OptaAce) September 5, 2025

Pentru Alcaraz, aceasta va fi a 3-a finală de Grand Slam din sezon. A câștigat Roland Garros, a pierdut la Wimbledon, ambele în fața lui Jannik Sinner, iar acum joacă și la US Open. Astfel, ibericul este cel mai tânăr jucător din ultimii 47 de ani care ajunge în finale de Grand Slam pe toate cele trei suprafețe într-un singur sezon. Doar Bjorn Borg a reușit mai devreme, în 1978.

2 - Since 1978, Carlos Alcaraz (22 years 111 days) is the second-youngest player to reach Men’s Singles finals on all three surfaces at Grand Slam events in a season, older than only Bjorn Borg (22 years 84 days) in 1978. Complete. #USOpen | @usopen @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/s9J3jMBfS3 — OptaAce (@OptaAce) September 5, 2025

Succesul de azi i-a adus și o altă premieră: prima victorie împotriva lui Novak Djokovic pe hard. În acest fel, Alcaraz a devenit al 5-lea jucător din istorie care l-a învins pe sârb pe toate suprafețele de joc, după Nadal, Federer, Murray și Sinner. În plus, este abia al 4-lea jucător din acest secol care se califică în finala US Open fără să piardă vreun set, alăturându-se lui Hewitt (2004), Nadal (2010) și Federer (2015).

Recorduri fabuloase și pentru Jannik Sinner

Italianul, care are doar 24 de ani și câteva zile, a intrat deja în istorie: este cel mai tânăr jucător care reușește să ajungă în toate cele 4 finale de Grand Slam într-un singur sezon. Înaintea lui, această performanță fusese reușită doar de Rod Laver, Roger Federer și Novak Djokovic.

Sinner este și într-o serie incredibilă: a ajuns la 27 de victorii consecutive pe hard în turneele de Grand Slam, egalând recordul all-time al lui Djokovic. Singurul care rămâne peste amândoi este Federer, cu 40 de meciuri câștigate la rând pe această suprafață.

Mai mult, Jannik a devenit al 4-lea jucător din Era Open care joacă 5 finale consecutive de Grand Slam, după Federer, Nadal și Djokovic. Este însă cel mai tânăr care reușește asta.

În plus, italianul a intrat într-un club extrem de select: a ajuns în câte două finale consecutive la ambele turnee majore de pe hard – Australian Open și US Open (2024-2025). Această performanță a mai fost realizată doar de Connors, Federer și Djokovic.