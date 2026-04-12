Singura condiție din culisele negocierilor cu FRF: Hagi impune strategia de la academia sa la toate naționalele de fotbal ale României. Urmează semnătura

Gheorghe Hagi urmează să preia conducerea echipei naționale a României, iar debutul său pe bancă ar putea avea loc chiar la următoarea acțiune a tricolorilor. Pe 1 iunie este programat un meci amical în deplasare cu Georgia, iar în aceeași perioadă este în plan încă un joc de pregătire, adversarul urmând să fie stabilit.

După meciurile amicale, naționala României își va începe parcursul în următoarea ediție a Ligii Națiunilor.

La nivel administrativ, Federația Română de Fotbal a pregătit deja contractul pentru Hagi, iar în zilele următoare ar urma să fie parcurse ultimele etape: aprobarea oficială a Comitetului Executiv, semnarea și prezentarea noului selecționer în fața publicului.

Ședința Comitetului Executiv, programată inițial pentru 8 aprilie, a fost amânată în contextul decesului lui Mircea Lucescu, care a blocat temporar luarea deciziilor. Noua dată stabilită este 16 aprilie, iar în funcție de desfășurarea discuțiilor, există posibilitatea ca până la finalul săptămânii să fie organizată și prezentarea oficială.

O singură condiție impusă

Deși în spațiul public au apărut speculații că Ghoerghe Hagi ar fi cerut control total asupra deciziilor din federație sau schimbări masive în structura tehnică, informațiile indică altceva. Fostul mare internațional are o singură condiție esențială: toate echipele naționale, de la juniori până la prima reprezentativă, să joace după aceeași idee tactică, conform digisport.ro.

Este un model pe care Hagi l-a aplicat cu succes și la academia sa de la Constanța, unde unitatea de stil și filozofia clară de joc au contribuit la formarea multor jucători.

Contract pe patru ani și bonus pentru calificarea la Mondial

Gheorghe Hagi ar urma să semneze un contract pe o perioadă de patru ani, cu un salariu lunar de aproximativ 27.000 de euro. Suma se încadrează în grila salarială stabilită de Federația Română de Fotbal pentru selecționerul echipei naționale.

Pe parcursul mandatului, veniturile sale ar putea crește în a doua parte a înțelegerii, în funcție de rezultate și performanțe. În plus, contractul prevede și bonusuri importante pentru calificarea la turneele finale, acestea variind între 200.000 și 500.000 de euro, în funcție de competiție, inclusiv o primă consistentă în cazul calificării la Cupa Mondială din 2030.