Mircea Lucescu nu mai este selecționerul României. FRF, dispusă să îi ofere o altă funcție

FRF anunță printr-un comunicat postat pe site-ul oficial încheierea mandatului avut de selecționerul Mircea Lucescu, 80 de ani, la cârma echipei naționale de fotbal a României.

„Il Luce” nu a reușit să-i califice pe tricolori la turneul final din SUA, Canada și Mexic. A pierdut meciul decisiv cu Turcia, din semifinalele baraului. Locul său la națională ar urma să fie luat de Gică Hagi (61 de ani).

Răzvan Burleanu (41 de ani) spune că îl așteaptă pe Lucescu, după ce se va externa, pentru a-i oferă o altă funcție, probabil cea de director tehnic al loturilor.

„Îl așteptăm pe domnul Lucescu într-un rol nou, în lunile următoare, la nivelul FRF, pentru ca fotbalul românesc să beneficieze de toată cunoașterea pe care domnul Lucescu a acumulat-o în cariera dânsului, astfel încât să putem să ne pregătim și mai bine antrenorii și jucătorii”, a mai spus Răzvan Burleanu.