Gică Hagi, la naționala României: detalii despre contract, salariu și obiective. Cine va face parte din staff-ul antrenorului

Gică Hagi, în vârstă de 61 de ani, va prelua oficial postul de selecționer al echipei naționale pe 15 aprilie. Conform GSP, contractul său cu FRF va fi valabil pe o perioadă de patru ani și prevede un salariu anual de aproximativ 300.000 de euro.

După plecarea lui Mircea Lucescu, Federația Română de Fotbal a definitivat condițiile înțelegerii cu fostul patron de la Farul Constanța. Contractul include posibilitatea unei majorări salariale după primii doi ani, în funcție de performanțe. Hagi va beneficia și de bonusuri substanțiale: 500.000 de euro pentru calificarea la Euro 2028 și un milion de euro dacă România va ajunge la Campionatul Mondial din 2030.

Al doilea mandat la națională: primele teste pentru „tricolori”

Gică Hagi revine la cârma echipei naționale, pentru al doilea mandat, după ce anterior a condus România între 2001 și 2002, perioadă în care a plecat după ratarea calificării la Campionatul Mondial din Coreea de Sud și Japonia, după barajul cu Slovenia.

Primul test pentru selecționerul tricolorilor va fi un meci amical cu Georgia, programat pe 1 iunie 2026, într-un moment dificil, după eșecul României în cursa pentru CM 2026. Pe parcursul verii, România va mai disputa încă un meci de pregătire, adversarul urmând să fie anunțat în curând.

În toamnă, echipa va debuta în Liga Națiunilor, în grupa alături de Suedia, Polonia și Bosnia și Herțegovina, în cele șase partide programate. Obiectivul este promovarea în Liga A sau, în cel mai nefavorabil scenariu, evitarea retrogradării în Liga C.

Se reconfigurează staff-ul lui Hagi la națională

Potrivit sursei citate anterior, unul dintre actualii secunzi, Ionel Gane sau Florin Constantinovici, ar putea fi înlocuit de Cătălin Anghel, colaborator apropiat al lui Hagi de la Farul. Ștefan Preda, fost partener de la Ovidiu, ar urma să preia postul de antrenor de portari.

În aceste condiții, Leo Toader ar părăsi echipa națională de seniori. În privința funcției de director tehnic al FRF, acum ocupată de Mihai Stoichiță, se discută două scenarii: Lucian Burchel, directorul Școlii de Antrenori, ar putea prelua postul sau Stoichiță să rămână, iar Ilie Dumitrescu să fie numit în loc.

Hagi vizează un impact mai amplu: planul său este ca toate echipele naționale, de la U17 până la seniori, să adopte aceeași metodologie. În acest context, selecționerii de la U20 și U21, Adrian Iencsi și Costin Curelea, ar putea fi schimbați.