Simona Radiș trăiește un moment special și în afara bazinului de competiție. Canotoarea în vârstă de 27 de ani, care are în palmares două titluri olimpice și opt coroane mondiale, a spus „DA” după ce partenerul său, Leontin Nuțescu, a cerut-o în căsătorie.

Simona Radiș a fost cerută în căsătorie Foto: Colaj Instagram @simona.radis

Cererea a avut loc în Australia, în apropierea celebrului reper arhitectural Sydney Opera House. Cei doi sportivi formează un cuplu de aproximativ trei ani.

Vestea a fost împărtășită chiar de campioana olimpică, printr-o postare pe rețelele de socializare. Simona le-a oferit urmăritorilor ocazia de a vedea atât secvența cererii în căsătorie, cât și fotografii surprinse în ziua logodnei. În videoclip, Leontin Nuțescu, în vârstă de 22 de ani, se așază în genunchi și îi întinde inelul, într-un cadru de poveste.

„Sydney, m-ai surprins!”, a postat Simona Radiș, miercuri dimineață, pe Instagram.

În aceste zile, Simona Radiș și Leontin Nuțescu se află pe continentul australian, unde participă, împreună cu Adriana Adam și Constantin Adam, la evenimentul The Golden Oar. Cei patru au fost invitați de onoare la întrecerea organizată în Canberra, care a adus laolaltă personalități importante din lumea canotajului.

„Felicitări, Simona și Leontin! Multă fericire și o viață frumoasă împreună!”, le-a transmis celor doi și Federația Română de Canotaj.

An spectaculos pentru Simona Radiș

Simona Radiș a încheiat un nou sezon de excepție, cu cinci medalii cucerite în 2026: trei de aur la Campionatele Mondiale de la Amsterdam și două la Europenele de la Varese. Alături de Adriana Adam, a reușit o performanță istorică, devenind prima canotoare care câștigă trei titluri mondiale la o singură ediție a competiției.

Și Leontin Nuțescu a avut rezultate importante în acest an, obținând medalii la Europenele de seniori și la Campionatele Europene de tineret. Canotorul a participat și la Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024, unde a concurat în proba de patru vâsle.