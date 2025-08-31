Și bătută, și furată. Sorana Cîrstea, jefuită în camera de hotel, la New York

Sorana Cîrstea a încheiat conturile la US Open, fiind eliminată atât la simplu, cât și la dublu. Mai mult, jucătoarea noastră a rămas și fără trofeul câștigat în urmă cu o săptămâna la Cleveland, acesta fiindu-i furat din camera de hotel.

Când a ajuns la hotelul unde a fost cazată la New York, după meciul de dublu, Cîrstea a constatat că a fost jefuită. Azi-noapte, Sori a postat un mesaj pe contul personal de Instagram, în care a anunțat că i s-a furat trofeul pe care l-a primit după succesul de la Cleveland. Românca l-a rugat pe hoț să-i înapoieze trofeul, subliniind că îi va fi foarte recunoscătoare dacă va face acest lucru.

"Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 de la @thefiftysonesta (numele hotelului la care a fost cazată la New York), vă rog mi-l dați înapoi! Nu are valoare materială, ci doar valoare sentimentală! Voi fi foarte recunoscătoare. Mulțumesc, Sorana!", a scris jucătoarea noastră pe Instagram.

The Fifty Honesta din New York este unul dintre cele mai renumite hoteluri din orașul care găzduiește US Open, apropiat de principalele atracții din metropola americană.