Vineri, 27 Februarie 2026
„Drama Queen” revine: Serena Williams își pregătește întoarcerea în tenis, după 4 ani. „Nimeni nu îndură așa ceva de bunăvoie"

Publicat:

Serena Williams a surprins în luna august a anului trecut, când s-a reînregistrat în programul anti-doping, deși renunțase la tenis în urmă cu 4 ani. La 6 luni de la acea decizie, jucătoarea de tenis poate reveni oficial pe teren. S-a speculat că a făcut-o pentru a evolua la dublu, alături de sora sa, Venus Williams, la US Open, însă ar fi prea puțin pentru a intra în programul draconic al celor de la ITIA, astfel că mulți spun că o vom vedea și la simplu.

Americanca ține lumea tenisului în suspans. Foto Facebook Serena Williams
Fosta jucătoare de tenis Andrea Petkovic susține că un asemenea efort nu este făcut doar pentru dublu. „Am urmat un protocol anti-doping timp de 16 ani. Nimeni nu se oferă voluntar să fie trezit la ora 5 dimineața. Ca să nu mai vorbim despre a urina într-un recipient în fața cuiva care este în baie cu tine. Îmi pare rău. Cu tot respectul pentru toți jucătorii de dublu, nimeni nu face asta de bunăvoie". Și fosta glorie Jim Courier a mers pe aceeași idee: „Nimeni care nu intenționează să joace tenis profesionist nu se va înscrie pe acea listă, mai ales cineva care are atâta experiență precum Serena Williams".

Îi place ca toate camerele să fie pe ea

Jurnalistul francez Benoit Maylin, specializat în tenis, a venit cu o completare referitoare la motivul pentru care Serena Williams ar reveni pe teren: îi lipsește lumina reflectoarelor. „Ea e acolo pentru că este o drama queen, a făcut tone de astfel de lucruri de-a lungul carierei. Îi place asta. Îi place ca toate camerele să fie pe ea, să existe povești, să se vorbească, să râdă de asta. E o fată care nu se gândește decât să râdă, dar nu pe un teren de tenis, acolo e o ucigașă".

Reînscrisă anul trecut pe lista anti-doping a celor de la ITIA, Serena Williams poate participa acum la orice competiție, ea redevenind jucătoare activă începând cu data de 22 februarie. Câștigătoarea a 23 de titluri de Grand Slam păstrează însă tăcerea în privința momentului în care va reveni pe teren. De altfel, ea a scris, cu o zi înainte să devină eligibilă, pe rețelele sociale: „Mă pregătesc pentru o vară Serena". Maria Șarapova a întrebat-o: ”Wimbledon?”. Americanca i-a răspuns: „Nu, iubire", alături de multe emoticoane care râd.

