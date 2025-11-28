Serena Williams a dat lovitura și în afara terenului: ce dezvăluire emoționantă a făcut fosta campioană

Chiar dacă s-a retras din tenis, Serena Williams rămâne în centrul atenției, iar fanii o urmăresc cu sufletul la gură. Fosta număr 1 mondial și-a deschis recent sufletul în mediul online, împărtășind momente din viața de familie care au topit inimile internauților.

Williams a stabilit reguli stricte pentru fiica ei cea mare, Alexis Olympia Ohanian Jr., născută în 2017, care nu are voie să apară pe internet. Totuși, Serena nu se sfiește să împărtășească momente adorabile cu fiica mai mică, Adira River Ohanian, venită pe lume în august 2023.

Serena Williams, fotografie emoționantă alături de fiica cea mică

Într-o postare recentă, micuța a atras toate privirile și a primit aprecierile fanilor, dând primele semne că ar putea urma urmele celebrei sale mame.

În paralel, Serena continuă să fie prezentă în mediul virtual cu imagini de la evenimente mondene și momente speciale alături de soțul său, Alexis Ohanian, co-fondatorul Reddit, cu care s-a căsătorit în 2017.

Prin aceste postări, fosta campioană demonstrează că, deși a lăsat racheta jos, impactul ei rămâne uriaș, atât în tenis, cât și în inimile fanilor.

„Acesta sunt eu în timp ce împărtășesc pasiunea pentru tenis cu fiica mea cea mică”, a scris Serena Williams, pe contul de Instagram.

Fiica cea mică a Serenei Williams face furori pe internet

O fotografie recentă cu Adira River Ohanian, în vârstă de doar 2 ani, a strâns aproape 90.000 de reacții pe rețelele de socializare.

Imaginea a fost surprinsă pe un teren de tenis improvizat în curtea casei Serenei, iar fosta campioană speră ca micuța să urmeze pasiunea pentru sport, spre deosebire de fiica ei cea mare, Alexis Olympia, care nu se arată interesată de tenis.

„Cred că ea este cea care va duce mai departe măreția familiei și își va construi propria moștenire”, a comentat un internaut.

„Poate câștiga US Open 2024!”, a scris altcineva.