Retragerea Serenei Williams: Câștigurile realizate de jucătoarea de tenis depășesc orice imaginație

Serena Williams (40 de ani), care a jucat vineri ultimul său meci la US Open și totodată a dat ultima reprezentație a carierei, a câștigat aproape 95 de milioane de dolari strict din premiile turneelor la care a participat. Suma o plasează pe Serena pe locul 1 în topul jucătoarelor de tenis cu cei mai mulți bani câștigați exclusiv din turnee, la mare distanță de locul 2, ocupat chiar de sora sa, Venus. În acest clasament, Simona Halep este pe poziția a 3-a all-time.

Anul în care Serena Williams a câștigat cei mai mulți bani din premii a fost în 2013, când a obținut 12,4 milioane de dolari într-un singur sezon, doborându-și recordul anterior, de 7,9 milioane de dolari.

La acești bani, se adaugă veniturile din activitățile extrasportive, care au ajuns la 340 de milioane de dolari! Serena este una dintre cele mai puternice imagini din sport de pe planetă, iar anul acesta a reușit să-i devanseze pe Rafael Nadal și pe Novak Djokovici în ceea ce privește veniturile din afara terenului.

O călătorie extraordinară

În uralele celor prezenți pe arena Arthur Ashe, și cu melodia „Simply the Best”, interpretată de Tina Turner pe fundal, Serena și-a luat adio de la tenis și de la suporteri, cu ochii în lacrimi. „Vă mulțumesc, ați fost extraordinari! Am încercat totul. Îți mulțumesc, tată! Știu că te-ai uitat la meci. Am atât de multe emoții. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine atâția ani. Le mulțumesc părinților mei care au luptat pentru mine, pentru surorile mele. Sunt lacrimi de bucurie, cred. Nu aș fi Serena, dacă nu ar exista Venus, îți mulțumesc din suflet! Cu siguranță ești motivul pentru care exist. A fost o călătorie frumoasă, un drum plăcut. A fost o călătorie extraordinară, sunt atât de recunoscătoare pentru că m-ați adus aici, în acest punct”, a declarat Serena Williams în ziua retragerii.

Momentul istoric a fost marcat de personalități ale lumii, din diverse domenii: politicieni, artiști, sportivi, dar și oameni de rând. Michelle Obama, Oprah Winfrey, Rafael Nadal sau Tiger Woods i-au scris Serenei, toți subliniind puterea sa de luptă și inspirația adusă pentru sute de mii de copii de pe întreg mapamondul. „Puteți citi respectul și admirația mea pentru această excepțională campioană în ochii mei. Mult noroc în viață, Serena Williams!”, a fost și mesajul Simonei Halep pe contul ei de Twitter.

Cifrele unei cariere magnifice

858 de victorii la simplu

23 de titluri de Grand Slam la simplu

14 titluri de Grand Slam la dublu

73 de turnee de simplu câștigate

4 medalii olimpice de aur

319 săptămâni pe locul 1 mondial

Top 10 WTA câștiguri în tenis all-time:

Serena Williams, SUA 94.618.080 $

Venus Williams, SUA 42.312.453 $

Simona Halep, România 40.123.437 $

Maria Sharapova, Rusia 38.777.962 $

Caroline Wozniacki, Danemarca 35.233.415 $

Victoria Azarenka, Belarus 34.481.533 $

Petra Kvitova, Cehia 34.448.806 $

Angelique Kerber, Germania 31.886.468 $

Agnieszka Radwanska, Polonia 27.683.807 $

Svetlana Kuznetsova, Rusia 25.816.890 $