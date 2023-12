Oprah Winfrey a recunoscut că apelează la medicamentele de slăbit: „O ușurare, o salvare, un dar”

Celebra realizatoare TV, în vârstă de 69 de ani, a mărturisit că apelează la medicamentele pentru slăbit pentru a-și ține sub control greutatea, relatează Business Insider.

Oprah Winfrey a dezvăluit în cadrul unui interviu pentru People că nu îi mai este rușine să recunoască faptul că recurge la aceste produse farmaceutice.

„Existența unui medicament recomandat de medic pentru a controla greutatea și pentru a rămâne mai sănătos, în timpul vieții, reprezintă o ușurare, o salvare, un dar, și nu un motiv în spatele căruia să te ascunzi și să fii din nou ridiculizat", a declarat Winfrey pentru People.

Vedeta TV a organizat un eveniment în luna iulie, numit „The Life You Want Class: The State of Weight", unde a discutat cu specialiști din domeniul medical despre pierderea în greutate și obezitate.

Pentru ea, acea discuție a însemnat un punct de cotitură în ceea ce privește perspectiva ei față de aceste medicamente pentru slăbit, a declarat Winfrey pentru People.

„Am avut cea mai mare revelație, la fel ca mulți oameni din public", a spus ea, adăugând că se învinovățise pentru că era supraponderală, fără să realizeze că avea o predispoziție „pe care nicio urmă de voință nu o putea controla".

„Am nevoie de el”

Deși nu a făcut public numele medicamentului pe care îl ia, Winfrey a recunoscut că recurge la acest medicament din când în când.

„Acum îl folosesc atunci când simt că am nevoie de el, ca un mijloc de a evita efectul yo-yo", a spus ea.

Totuși, ea este ferm convinsă că medicamentul pentru pierderea în greutate este eficient doar dacă face și exerciții fizice și respectă dieta.

„Știu că, dacă nu fac și exerciții fizice și nu sunt atentă la toate celelalte lucruri, nu va funcționa", a spus Winfrey.

Mai presus de toate, Winfrey susține că pierderea în greutate și progresele sale în ceea ce privește condiția fizică i-au permis să ducă o „viață mai activă și mai dinamică".

„În Hawaii, locuiesc pe un munte, iar acolo este un deal mare - obișnuiam să mă uit pe fereastră în fiecare dimineață și să spun: „Doamne, într-o zi vreau să urc pe acel deal". Și anul trecut, de Crăciun, am făcut-o... . M-am simțit împăcată", a precizat ea.

În ultimul an, s-a vorbit foarte mult despre medicamente pentru pierderea în greutate, cum ar fi Ozempic și Wegovy. Totuși, medicamentele pentru pierdea în greutate au și efecte secundare, cum ar fi greață, diaree sau constipație. Unii pacienți au declarat, de asemenea, că s-au simțit dezgustați de alimentele pe care obișnuiau să le consume.