Serena Williams, întrebare de baraj despre bustul său, după ce nu mai alăptează. Cum arată acum GALERIE FOTO

Retrasă din tenis în urmă cu un an și jumătate, Serena Williams, deținătoare a 23 de titluri de Grand Slam, a dezvăluit prin ce transformări a trecut corpul său, după ce a născut de două ori. Fosta jucătoare, ajunsă la 42 de ani, are două fetițe: Alexis Olympia (va împlini 7 ani în septembrie) și Adira River (va împlini 1 an în august).

→ Imaginea 1/7: Serena Williams / FOTO Profimedia

"Am terminat cu alăptatul. Serios, încerc să-mi dau seama când se vor micșora (n.r. sânii)", a spus Serena Williams, într-o postare pe rețelele sociale, informează essentiallysports.com. „Sunt mai blândă în ceea ce privește imaginea corporală, sunt mai iertătoare. Și apoi nu e vorba doar de asta, ci și de modul în care vorbesc cu fiica mea. Mereu îi spun: «Spune ceva drăguț». Este ceva frumos la care te poți gândi despre această fată?

Pentru că vreau ca ea să gândească mereu pozitiv și despre alți oameni. Pentru că această răutate și această lipsă de sănătate mintală nu sunt deloc sănătoase. Cred că totul începe de la o vârstă atât de fragedă, încurajând opiniile pozitive, feedback-ul pozitiv și cuvintele pozitive care îți ies pe gură”, a completat Serena Williams, conform CNN Sports.

Lăudată de fanii săi

Cei de la essentiallysports.com au comentat: "Serena Williams a fost mereu deschisă în privința schimbărilor fizice prin care a trecut după ce a născut. În acest an, a postat de mai multe ori imagini cu ea la sala de forță. Dezvăluirile despre ce a însemnat să nu aibă un trup perfect după ce a născut-o pe Nadira au impresionat fanii și mai ales mamele din lumea întreagă.

Faptul că Serena și-a acceptat trupul pe care l-a avut după sarcină a inspirat toate mamele să se iubească pe sine. Confesiunile Serenei despre alăptat și deschiderea de care a dat dovadă în această perioadă au făcut ca ea să primească multe laude din partea fanilor", scrie sursa citată.

Vrea să cumpere o echipă de baschet

Serena Williams a jucat ultimul său meci din carieră în urmă cu un an și jumătate, la US Open 2022. După care a renunțat la tenis, sport în care a activat 27 de ani. Legendara jucătoare s-a concentrat pe afaceri, iar acum presa din SUA scrie că plănuiește să cumpere o echipă din WNBA, Liga Profesionistă de Baschet Feminin din SUA.

"Clar sunt interesată (n.r. să investească în WNBA). Pe piața potrivită, evident că aș fi foarte interesată să investesc. Nu există niciun factor de risc. Sportul feminin este captivant, este foarte interesant de urmărit. Care este diferența? Cred că au fost mai mulți oameni care au urmărit meciurile feminine de baschet de colegiu, decât pe cele masculine. Cred că lumea realizează că e interesant să urmărești sporturi feminine", a spus Serena Williams, pentru CNN.