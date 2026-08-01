Sindicatul mondial al fotbaliștilor, mesaj ferm pentru FIFA: „Deciziile nu se iau prin ultimatumuri!”

Sindicatul mondial al fotbaliștilor (FIFPRO) a avertizat Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) că deciziile de o asemenea importanță, precum deschiderea exploatării comerciale a unor competiții precum Cupa Mondială către investiții private, „trebuie luate printr-un proces autentic și incluziv, și nu prin ultimatumuri".

În comunicat s-a precizat că, „în calitate de lucrători, fotbaliștii profesioniști sunt actori fundamentali în eco-sistemul fotbalistic, iar deciziile privind guvernanţa şi dezvoltarea fotbalului internaţional au, în mod inevitabil, consecinţe asupra mediului în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi concurează. (...) Iniţiativele de o asemenea amploare necesită transparenţă, procese clare şi o participare efectivă din partea celor care au un interes legitim în viitorul fotbalului profesionist".

S-a remarcat, totodată, faptul că, în ultimele luni, FIFPRO şi FIFA au înregistrat progrese prin intermediul Memorandumului de Înţelegere şi al fundamentării Platformei Globale pentru Dialog Social, demers care „reflectă totodată un angajament mai amplu faţă de transparenţă, dialog structurat, criterii obiective şi dezvoltarea colectivă a jocului, ca principii ce ar trebui să ghideze toate aspectele viitoarei guvernanţe a fotbalului".

FIFPRO şi-a reafirmat angajamentul de a apăra interesele fotbaliştilor şi de a „colabora în mod constructiv cu toate părţile interesate din fotbal pentru a contribui la un viitor sustenabil şi bine guvernat al fotbalului profesionist", aşteptând totodată informaţiile necesare privind evoluţia situaţiei. „Pe măsură ce reacţiile se intensifică în întreaga comunitate fotbalistică, FIFA are o responsabilitate specială de a uni sectorul fotbalistic, în loc să-l dezbine", a concluzionat sindicatul.

Șeful forului fotbalistic mondial şi-a anunţat proiectul de a crea FIFA Forward Enterprise (FFE), o filială evaluată la 20 de miliarde de dolari, din care intenţionează să vândă 20% din acţiuni pentru a strânge aproximativ 4,2 miliarde de dolari. Cu toate că confederațiile din Europa, Asia și America de Nord și Centrală și-au exprimat opoziția, FIFA a anunţat, totodată, că intenţionează să-şi continue planul de a crea o entitate comercială deschisă investitorilor privaţi.

Potrivit presei internaţionale, un grup de investitori privaţi, care ar urma să deţină în comun aproximativ 20% din FFE, va fi condus de Thrive Eternal, o companie fondată de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.