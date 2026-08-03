 Nuclearelectrica cere accelerarea investițiilor. „Poate face o diferență semnificativă în gestionarea schimbărilor climatice” | adevarul.ro
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Nuclearelectrica cere accelerarea investițiilor. „Poate face o diferență semnificativă în gestionarea schimbărilor climatice”

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Nuclearelectrica susține că dezvoltarea simultană a reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, retehnologizarea Unității 1 și implementarea reactoarelor modulare mici (SMR) reprezintă o necesitate strategică pentru România, în contextul noilor politici europene și al provocărilor generate de schimbările climatice și de securitatea energetică.

Reactoare nucleare de la Cernavodă
Nuclearelectrica cere accelerarea investițiilor în energia nucleară. Foto arhivă

Compania arată că noile orientări ale Uniunii Europene pun un accent tot mai mare pe extinderea capacităților de producție din surse nucleare pentru a asigura securitatea energetică pe termen lung a statelor membre și pentru a răspunde creșterii consumului de electricitate.

Potrivit Nuclearelectrica, această direcție este susținută și de Planul de Acțiune pentru Electrificare al Comisiei Europene (Electrification Action Plan – EAP), care prevede accelerarea inovării în domeniul electrificării și sprijinirea tehnologiilor nucleare avansate, inclusiv a reactoarelor modulare mici (SMR).

Nuclearelectrica: România trebuie să accelereze toate proiectele nucleare

Compania afirmă că strategia sa de investiții are trei componente majore: retehnologizarea Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, construirea Unităților 3 și 4 și dezvoltarea proiectului reactoarelor modulare mici.

Potrivit reprezentanților societății, implementarea simultană a tehnologiei CANDU și a reactoarelor modulare mici este esențială pentru consolidarea sistemului energetic național.

„Implementarea mai accelerată a ambelor tehnologii, CANDU și SMR, așadar creșterea simultană a capacităților nucleare, în conformitate cu Planul Național, reprezintă o necesitate care poate face o diferență semnificativă în gestionarea schimbărilor climatice, cu impact pozitiv direct asupra sistemului energetic românesc și a consumatorilor”, transmite Nuclearelectrica.

Compania subliniază că reziliența energetică a României depinde atât de utilizarea eficientă a capacităților existente, cât și de accelerarea investițiilor în noile proiecte nucleare.

Schimbările climatice impun noi investiții în energie nucleară

Nuclearelectrica susține că programele nucleare trebuie adaptate la efectele schimbărilor climatice și să integreze tehnologii capabile să funcționeze în condiții tot mai dificile.

În acest context, compania arată că proiectul reactoarelor modulare mici a fost gândit încă din 2019 pentru a răspunde atât nevoii de noi capacități de producție, cât și provocărilor generate de schimbările climatice.

Potrivit companiei, capacitatea de a anticipa aceste nevoi și de a implementa proiectele într-un interval cât mai scurt este esențială pentru securitatea energetică a României.

Complementaritate între reactoarele CANDU, SMR și energia regenerabilă

Nuclearelectrica consideră că viitorul sistemului energetic trebuie construit pe complementaritatea dintre tehnologiile nucleare și sursele regenerabile de energie.

Compania explică faptul că reactoarele CANDU oferă producție constantă și stabilitate Sistemului Energetic Național, în timp ce reactoarele modulare mici aduc flexibilitate și capacitatea de a răspunde mai rapid în situații de criză energetică sau climatică.

Un program nuclear perfect adaptat contextului actual trebuie să asigure complementaritatea atât cu tehnologiile nucleare de mare capacitate aflate deja în operare, cât și cu sursele regenerabile și să combine stabilitatea oferită de reactoarele CANDU cu flexibilitatea reactoarelor modulare mici”, arată compania.

Mesajul vine într-un moment în care România accelerează investițiile în sectorul nuclear, considerate de autorități drept unele dintre cele mai importante proiecte strategice pentru asigurarea independenței energetice și atingerea obiectivelor europene de decarbonizare.

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