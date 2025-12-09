Unde s-a refugiat femeia cu care Ion Ion Țiriac are doi copii. A înlocuit-o cu o fată care se vrea a fi mai ascultătoare

Moștenitor al „imperiului Țiriac”, Ion Alexandru Țiriac (48 de ani) trăiește o poveste de dragoste cu jucătoarea detenis Sorna Cârstea (35 de ani, 43 WTA), care anul viitor a plănuit retragerea din tenis. În trecut, Ion Ion a fost căsătorit timp de opt ani, între 2009 și 2017, cu fostul model Ileana Lazariuc.

Cei doi au divorțat în 2017, însă totul a fost ținut secret. Abia după doi ani au făcut publică separarea, iar ulterior Ileana Lazariuc a ”dispărut” din spațiul public și s-a mutat în Dubai, oraș în care deține o proprietate și Simona Halep (34 de ani), retrasă din tenis la începutul anului

Vedeta TV este activă, în schimb, pe Instagram, unde prezintă artciole de îmbrăcăminte și unde este urmărită de peste 78.000 de urmăritori.

„Am făcut un pas înapoi de la agitație pentru o vreme… Viața mi-a cerut cu blândețe să fac o pauză – să privesc în interior și să ascult fără grabă… Ceea ce contează este cum mă simt în acest moment…

Și prin tot ceea ce trăiesc, simt o recunoștință profundă – pentru copiii mei, pentru prietenii mei, pentru toate lecțiile, pentru oamenii buni din viața mea și pentru adevărul că cel mai prețios lucru în această viață este o relație sinceră și frumoasă cu Dumnezeu”, a scris Ileana Lazariuc.

Ion Alexandru Țiriac și Ioana Lazariuc au împreună doi copii: Alexandru, în vârstă de 17 ani, și Nicholas, 16 ani. Ion Alexandru Țiriac a fost căsătorit și cu Maria Marinescu, dar au divorțat după doar trei luni.

Relație cu o fată mai ascultătoare

Partenera lui Țiriac junior spune că își dorește să fie mai ascultătoare, lucru care nu se întâmplaa în trecute și chestiune pe care acum o regretă.

„Nu pot să schimb trecutul, dar ce pot să schimb e prezentul. Pot să rămân în această stare de frustrare, că nu am fost număr unu, că nu am câștigat un turneu de Grand Slam, și să mă simt ca o ratată, sau mă pot concentra pe ziua de astăzi și să dau tot ce am mai bun azi, dar și mâine și poimâine.

Iar, după asta, vom vedea unde mă vor duce aceste eforturi. Am făcut pace cu mine însămi pentru a nu mai fi atât de orientată pe rezultate. Mă concentrez pe bucurie, pe lucrurile pe care le pot controla. Eu nu îi cred pe oamenii care spun că nu au regrete.

Am multe regrete! Cred că aș fi putut să fiu mai disciplinată, aș fi putut să ascult mai mult. Sunt multe, multe lucruri pe care le-aș fi putut face mai bine. Dar am făcut pace cu ele”, a declarat Sorana Cîrstea, în podcastul Tennis Insider Club.