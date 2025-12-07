Messi, superstar etern. Primul titlu MLS cu Inter Miami și înregistrează cel de-al 47-lea trofeu în palmares

Lionel Messi (38 de ani) a adăugat un nou trofeu impresionant în palmaresul său, câștigând titlul în Major League Soccer alături de Inter Miami, echipa patronată de David Beckham (50 de ani).

Formația americană s-a impus în finala cu Vancouver Whitecaps cu scorul de 3-1, obținând primul titlu din istoria clubului și aducându-l pe Messi la 47 de trofee câștigate în cei 22 de ani de carieră, record absolut în fotbal.

Inter Miami a deschis scorul devreme, în minutul 8, după ce fundașul Vancouverului, Edier Ocampo, a trimis mingea în propria poartă. Până la pauză, meciul a rămas echilibrat, fără ocazii clare de ambele părți.

Repriza secundă a început în forță pentru Vancouver Whitecaps, echipa lui Thomas Muller, iar Ali Ahmed a restabilit egalitatea în minutul 60. Cu toate acestea, Inter Miami a preluat din nou conducerea în minutul 71, când Rodrigo de Paul a marcat după o pasă decisivă a lui Messi. Victoria a fost confirmată în minutul 6 al prelungirilor prin golul lui Tadeo Allende.

Lionel Messi lifts the MLS Cup for Inter Miami 🥳(via @MLS)pic.twitter.com/pjWbDSo4C8 — B/R Football (@brfootball) December 6, 2025

În 2025, Messi a avut un sezon remarcabil

Argentinianul fost cel mai bun marcator al fazei principale din MLS, cu 29 de goluri și 19 pase decisive. Performanța sa a fost similară și la echipa națională, unde a devenit golgheterul preliminariilor din America de Sud, cu 8 reușite.

Anterior, la Inter Miami, argentinianul mai câștigase doar Leagues Cup și MLS Supporters’ Shield, iar titlul de campion MLS completează palmaresul său impresionant.

„Acum trei ani am decis să vin în MLS și astăzi suntem campioni. Anul trecut am fost eliminați la început, încă din prima rundă.

În acest sezon, câștigarea Cupei MLS a fost unul dintre principalele noastre obiective. Echipa a depus un efort extraordinar, a fost un an foarte lung, cu multe meciuri, și am fost la înălțimea așteptărilor pe tot parcursul sezonului .

Acesta este momentul pe care l-am așteptat și pe care noi, ca echipă, l-am așteptat. Este ceva foarte special pentru toată lumea!”, a declarat Lionel Messi, conform marca.com.