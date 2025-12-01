Lionel Messi a devenit cel mai bun pasator din istoria fotbalului mondial. Marele său rival nu este nici măcar pe podium

Lionel Messi nu încetează să uimească nici la vârsta de 38 de ani: a bifat recordul absolut de pase decisive, dar și succesul în Conferința de Est. Argentinianul l-a depășit pe maghiarul Ferenc Puskas, care a rămas cu 404 pase decisive.

Încă o seară triumfătoare pentru Leo Messi, începută cu o îmbrățișare primită de la spaniolul Carlos Alcaraz, câștigător al US Open și numărul 1 mondial la tenis din 2025.

Echipa lui Leo, Inter Miami, a sărbătorit victoria în finala Conferinței de Est a campionatului nord-american, Major Soccer League, 5-1 în finala cu New York City.

Patru goluri până la borna 900

Messi nu a marcat de data aceasta, rămânând la cota 896 de goluri în carieră, la club și la echipele naționale, cifră atinsă cu golul său de la Cincinnati, din semifinala MLS. Însă a oferit cea de-a 405-a pasă decisivă, depășindu-l pe Ferenc Puskas în clasamentul din toate timpurile. Ungurul are 404 pase decisive în meciuri oficiale, iar brazilianul Pelé este al treilea în acest top, cu 369.

Starul argentinian mai are un singur meci până la sfârșitul anului: finala Cupei MAS împotriva echipei canadiene Vancouver Whitecaps, care se va juca în Miami, sâmbătă, 6 decembrie, la ora 20:30, ora Floridei, deoarece echipa lui Messi a acumulat mai multe puncte în sezonul regular. Vancouver, care a învins San Diego FC cu 3-1 în finala Conferinței de Vest, îl are în echipă pe jucătorul german Thomas Muller.

Pe 5 decembrie, la Washington, SUA, are loc ceremonia de tragere la sorți de la Washington pentru Cupa Mondială FIFA 2026. Va fi a șasea Cupă Mondială pentru Leo.

Ronaldo consumă o apă specială

Rivalul lui Messi, Cristiano Ronaldo (40 de ani), este cunoscut pentru atenția pe care o acordă chiar și celui mai mic detaliu, doar pentru a se menține într-o formă fizică de top. CR7 are 954 de goluri, la club și la echipa națională, și conduce în clasamentul din Arabia Saudită.

Portughezul are vârsta biologică de doar 28 de ani, potrivit specialiștilor. Superstarul lui Al-Nassr are o dietă foarte strictă, se antrenează mai mult decât orice coleg și are și câteva obiceiuri întâlnite foarte rar.

De pildă, căpitanul Portugaliei consumă de mai multe ori apă de-a lungul unui meci, însă niciodată nu o înghite. Recent, un specialist a explicat că acest lucru nu e întâmplător, ci are în spate un raționament științific.

„Folosește o băutură pe bază de carbohidrați, care activează anumiți receptori de la nivel bucal și care păcălește creierul că se hidratează și energizează, fără să înghită.

În timpul efortului intens, băutul poate supăra stomacul, așa că de multe ori hidratarea are loc înainte sau la pauza meciurilor.

Rezultatul? Concentare mai mare, oboseală mai puțină și performanță optimizată", a declarat sursa citată de Tribuna.