Scene ireale în Europa League! Portarul de la Sevilla, lovit cu pumnul în față de un fan al lui Eindhoven! VIDEO

Sevilla și PSV a fost unul dintre capetele de afiș din play-off-ul Europa League. Echipa din Spania, o specialistă a cupelor europene, s-a calificat în fața olandezilor, deși PSV a învins în retur cu 2-0, goluri de Jong (76) și Silva (90+4). Ibericii merg în optimile competiției după ce în tur s-au impus cu 3-0.

Meciul de la Einhdoven a avut parte și de o scenă greu de crezul și de privit. În prelungiri, un fan al grupării din Olanda a intrat pe teren pentru a-l ataca pe portarul sârb al Sevillei, Marko Dmitrovic. Agresorul l-a lovit cu pumnul în zona feței, însă goalkeeperul a reacționat rapid și l-a pus la pământ pe suporterul respectiv. În cele din urmă, bărbatul a fost scos de pe suprafața de joc cu ajutorul forțelor de ordine.

„Un suporter a venit și m-a împins din spate. Cred că era furios și puțin beat. A încercat să mă lovească, dar am reușit să-l prind și să-l pun la pământ. Era furios, dar aceste lucruri nu au voie să se întâmple. Sper că va fi pedepsit așa cum trebuie. Am început bine, am jucat bine…”, a spus portarul celor de la Sevilla, după meciul cu PSV Eindhoven.

Jorge Sampaoli, antrenorul echipei spaniole, a reacționat ferm: „Un fan a venit să-l lovească. L-a lovit. Nu înțeleg cum de arbitri nu iau alte măsuri în fața unui atac de acest fel. Dacă aceste lucruri sunt acceptate, de acum, orice se poate întâmpla…”.