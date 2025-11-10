FIFA i-a dat dreptate lui Reghecampf. Câți bani trebuie să primească din Africa

Lovitură de proporții pentru tunisienii de la Esperance! FIFA a decis în favoarea lui Laurențiu Reghecampf în litigiul cu fosta sa echipă, obligând clubul din Tunis să-i achite antrenorului român nu mai puțin de 470.000 de euro.

Forul mondial a constatat că Reghecampf a fost demis abuziv, deși avea rezultate foarte bune pe banca multiplei campioane a Africii. Tehnicianul român a fost îndepărtat în martie 2025, la doar câteva luni după ce preluase echipa. Cifrele vorbesc de la sine: 16 victorii, 6 remize și doar 2 înfrângeri în toate competițiile.

Convins că a fost tratat incorect, „Reghe” a apelat la FIFA, acuzând un comportament abuziv din partea clubului tunisian. Verdictul a venit zilele trecute. Esperance trebuie să-i plătească lui Reghecampf suma de 470.000 de euro până în vara lui 2026. În plus, forul de la Zürich a decis ca și membrii staff-ului său, Viorel Dinu (antrenor secund) și Dan Zdrîncă(antrenor cu portarii), să primească despăgubiri de 108.000 de euro fiecare, potrivit golazo.ro.

Reghecampf avea la Esperance un salariu de 35.000 de euro pe lună net, plus bonusuri consistente de performanță, însă aventura sa în Tunisia s-a încheiat brusc, în ciuda rezultatelor.

Esperance contestă decizia

Oficialii clubului tunisian nu sunt deloc mulțumiți de hotărârea FIFA. Aceștia susțin că între părți ar fi existat o înțelegere verbală pentru o despărțire amiabilă, în urma căreia Reghecampf ar fi trebuit să primească doar două salarii compensatorii.

Esperance are dreptul să atace decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), iar un apel este așteptat în perioada următoare.

Între timp, Laurențiu Reghecampf și-a continuat cariera pe continentul african. În prezent, el conduce formația Al-Hilal Omdurman din Sudan, echipă cu care s-a calificat în Liga Campionilor Africii.

Clubul sudanez va debuta în competiție chiar luna aceasta, iar Reghecampf are din nou șansa să demonstreze de ce este unul dintre cei mai apreciați antrenori români din afara țării.