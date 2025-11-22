De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf de investițiile dezastruoase. Cum a ajuns aici

Cristi Chivu, unul dintre cei mai apreciați fundași ai generației sale și om de bază la Ajax, AS Roma și Inter Milano, a acumulat o avere considerabilă din fotbal.

Însă, intrarea lui Crsti Chivu în mediul de business nu a avut același succes. Mai multe investiții făcute după retragere, de la imobiliare și turism până la transporturi și comerț, au generat pierderi importante. Estimările arată că aproximativ 7 milioane de euro s-au risipit în urma acestor încercări nereușite.

Cel mai mare eșec a venit în zona imobiliară. În 2009, Chivu și impresarul său, Pietro Chiodi, au cumpărat terenuri și locuințe exact în momentul prăbușirii pieței, provocată de criza economică. Proprietățile s-au depreciat rapid, iar investiția s-a transformat într-un minus consistent. Alte afaceri, precum firma de transport de marfă sau magazinul de haine deschis la Timișoara, au acumulat datorii și au fost închise.

Revenire financiară prin fotbal

În prezent, Chivu și-a stabilizat situația grație revenirii în fotbal. Ca antrenor principal al lui Inter, el încasează aproximativ 2,5 milioane de euro anual, sumă care îl readuce în zona de top a câștigurilor din sportul românesc.

Chiar dacă experiențele din afaceri au fost costisitoare, averea lui este estimată la peste 20 de milioane de euro, iar fostul internațional nu se confruntă cu probleme financiare. Totuși, parcursul său arată că succesul din teren nu garantează rezultate similare în lumea antreprenoriatului.