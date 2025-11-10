search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Autoritățile turce au arestat opt persoane în scandalul pariurilor sportive. Peste 1.000 de jucători au fost suspendați

Publicat:

Autoritățile din Turcia au arestat, luni, opt persoane, printre care și președintele unui club din prima ligă, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de pariere pe meciuri de fotbal. Federația Turcă de Fotbal (TFF) a suspendat, de asemenea, 1.024 de jucători până la finalizarea investigațiilor disciplinare.

Federaţia Turcă de Fotbal a suspendat 1.024 de jucători FOTO Arhivă
Federaţia Turcă de Fotbal a suspendat 1.024 de jucători FOTO Arhivă

La începutul lunii, TFF a suspendat 149 de arbitri și arbitri asistenți, după ce o anchetă a arătat că oficiali care activează în ligile profesioniste din Turcia pariau pe meciuri de fotbal.

Agenția de presă de stat Anadolu a relatat că un tribunal a dispus arestarea președintelui clubului Eyüpspor, Murat Ozkaya, împreună cu alte șapte persoane, în cadrul aceleiași anchete. Eyüpspor, echipă care evoluează în prima ligă turcă (Super Lig), nu a comentat deocamdată situația.

Potrivit unui comunicat al TFF, 1.024 de jucători din toate ligile au fost trimiși în fața Consiliului de Disciplină Profesională a Fotbalului (PFDK), inclusiv 27 de fotbaliști din Super Lig, toți suspendați între timp. Printre aceștia se numără și jucători de la campioana Galatasaray, dar și de la rivala Besiktas, precum și din alte cluburi.

„Din cauza transferului preventiv al celor 1.024 de jucători către PFDK, au fost inițiate de urgență discuții cu FIFA pentru a aproba o perioadă suplimentară de 15 zile pentru transferuri și înregistrări, valabilă doar la nivel național, pe lângă fereastra de transferuri de iarnă 2025–2026, astfel încât cluburile să-și poată completa loturile”, a anunțat federația, citată de The Guardian.

De asemenea, TFF a suspendat pentru două săptămâni meciurile din ligile a doua și a treia, iar presa locală a relatat că marți, la ora 14:00 (GMT), conducerea federației va avea o ședință extraordinară.

FIFA, forul mondial al fotbalului, nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta ancheta și cererea TFF privind o fereastră de transfer suplimentară de 15 zile.

Președintele federației, Ibrahim Haciosmanoglu, a descris situația drept „o criză morală în fotbalul turc”. Potrivit propriei anchete a TFF, 371 dintre cei 571 de arbitri activi din ligile profesioniste turce aveau conturi pe platforme de pariuri, iar 152 dintre aceștia plasau activ pariuri.

Un arbitru a pariat de 18.227 de ori, iar alți 42 au mizat pe peste 1.000 de meciuri de fotbal fiecare. Alții au fost depistați cu doar un singur pariu înregistrat.

