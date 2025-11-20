search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Cine este naționala Turciei, primul adversar al României în barajul pentru Mondiale. Vedete la Real Madrid, Juventus Torino și Inter Milano

Sorții n-au fost prea blânzi cu naționala de fotbal a României, aflată în plin fuleu către Campionatul Mondiale de fotbal din 2026, oferind un adversar, Turcia (locul 25 în clasamentul FIFA), cerut de multe nume din fotbalului românesc, printre care fostul internațional Gică Popescu și federalul Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

Hakan Calhanoglu joacă la Inter Milano
Hakan Calhanoglu joacă la Inter Milano

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a pregătit selecționata Semilunei, fără prea mult succes. Tricolorii (locul 47 în clasamentul FIFA) au aflat ieri, la tragerea la sorți de la Zurich, sediul FIFA, adversarii din barajul de calificare la Mondialele din SUA, Canada și Mexic, de anul viitor. La primul meci (semifinale - 26 martie), în calea naționalei, aflată în urna a patra valorică, a ieșit o selecționată din prima urnă, Turcia, evitându-se Italia (12), Danemarca (21) și Ucraina (28), celelalte din prima urnă. Turcia este o țară în care Lucescu a antrenat și a luat titlul cu două formații, Galatasaray și cu Beșiktaș, dar unde a antrenat și naționala. Pe când avea 73 de ani, românul a fost numit selecționer. Se întâmpla în vara anului 2017 și avea contract până în iunie 2019. A fost debarcat în februarie 2019. Bilanțul său, 4 victorii, 6 ermize și 7 înfrângeri, i-a determinat pe oficialii turci să-l demită, după eșecul dn Liga Națiunilor, unde echipa a retrogradat în Divizia C. Românul a fost înlocuit cu Senol Guneș, care a dus Turcia pe locul 3 la Mondialul din 2002, din Coreea de Sud și Japonia. Istanbul, orașul care ar putea găzduit semifinala, i-a purtat noroc lui Lucescu și în 2009, când a câștigat Cupa UEFA cu Șahtior Donețk într-o finală cu Werder Bremen.

Meciuri doar în deplasare

Meciul din semifinalele barajului va fi disputat tot în deplasare de reprezentativa condusă de Mircea Lucescu. Finalele se dispută pe 31 martie. România, dacă se va califica, va evolua, tot în deplasare, și cu învingătoarea duelului Slovacia - Kosovo. Finala pare mai facilă pentru România decât semifinala. Naționala a remizat cu Slovacia, scor 1-1, la Euro 2024, și a avut dueluri tari cu Kosovo. Echipa noastră a ajuns la barajul pentru Mondial grație parcursului din Liga Națiunilor. Din Europa se știu numele a 12 naționale calificate (Germania, Elveția, Scoția, Franța, Spania, Portugalia, Olanda, Austria, Norvegia, Belgia, Anglia și Croația) și mai sunt disponibile patru locuri, puse toate la bătaie cu ocazia barajului. România lipsește de la Cupa Mondială de fotbal din 1998, când era condusă de Anghel Iordănescu (75 de ani).

Națională pline de vedete

Turcia a terminat pe locul 2 în grupă, după Spania. Selecționer este italianul Vincenzo Montella, antrenorul Turciei din 21 septembrie 2023. „Aeroplanul” are la dispoziție o generație cu adevărat specială, în frunte cu Kenan Yildiz, devenit „vioara întâi” la Juventus, și cu Arda Guler, om de bază la Real Madrid sub comanda lui Xabi Alonso, ambii născuți în 2025 și deja maturi fotbalistic dincolo de vârsta din buletin. Ferdi Kadioglu, titular incontestabil la Brighton în Premier League, completează un nucleu deja bine consolidat, în timp ce Hakan Calhanoglu rămâne reperul de clasă al echipei. Lângă ei se aliniază și valori certe din campionatul intern, de la marile forțe ale Istanbulului: Akturkoglu de la Fenerbahce, Orkun Kokcu, de la Beșiktaș ori Ugurcan Cakir de la Galatasaray. Un arsenal tehnic și fizic cum Turcia a avut rareori, iar Montella pare să fie omul potrivit pentru a-l exploata la maximum. Joacă exclusiv în sistem 4-2-3-1, formația tip fiind următoarea: Cakir - Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu - Calhanoglu, Kokcu - Aydin, Guler, Yildiz - Akturtoglu. Într-o grupă cu doar patru echipe, Turcia s-a descurcat excelent: victorii tur-retur cu Georgia și Bulgaria, remiză cu Spania la Sevilla, dar și o umilință în fața campioanei europene la Konya, un neverosimil 0-6! Din cele 17 reușite din calificări, turcii au marcat doar de 8 ori din joc deschis. În rest, de 7 ori din faze fixe, beneficiind de 2 autogoluri. Surprinde masiv xG-ul cumulat, de doar 8,7! Asta înseamnă o rată a conversiei aproape perfectă, turcii înscriu un gol dintr-o jumătate de ocazie! Eficiența acestora în fața porții este remarcabilă. Jucătorul cu cele mai multe contribuții ofensive este Hakan Calhanoglu - 5 (un gol, patru pase decisive). În preliminarii, Turcia a avut 52% posesie medie, 5,3 șuturi pe poartă pe meci, 6 ocazii mari create per partidă, 404 pase precise și 25 pase lungi reușite în medie.

Eșecuri pe linie la baraj

De-a lungul timpului, România nu s-a descurcat prea bine la meciurile de baraj, tricolorii arătând că nu rezistă presiunii în asemenea momente de tensiune maximă și nu trec testul valoric. Prima verificare a avut loc în 2001, când Gică Hagi (60 de ani), aflat la debutul în antrenorat, a clacat în fața Sloveniei, care a mers la Campionatul Mondial din 2002, organizat de Coreea de Sud și de Japonia. Barajul s-a jucat în dublă manșă. În vremuri mai apropiate, în octombrie 2020, naționala, avându-l Mirel Rădoi (44 de ani) pe bancă, a pierdut barajul cu Islanda pentru Euro 2020. S-a jucat la Reykjavik. Islanda a învins România, scor 2-1, în semifinalele barajului. Din lot făceau parte nume precum Manea, Burcă, Stanciu, Alibec, Pușcaș, Mitriță, Hagi, Bancu și Răzvan Marin, dintre cei folosiți de Mircea Lucescu în ultimele două campanii, cea de Liga Națiunilor și în preliminariile Mondiale. În 2013, România a fost eliminată, în dublă manță, de Grecia din barajului pentru accederea la Campionatul Mondial din 2014, turneul final care va fi găzduit de Brazilia.

