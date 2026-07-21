Mii de oameni i-au așteptat pe argentinieni acasă. FIFA anchetează bătaia de după finală

Finalistă a CM de fotbal 2026, selecţionata Argentinei a fost așteptată de câteva mii de fani la revenirea acasă. Pe de altă parte, FIFA anchetează cele întâmplate după încheierea finalei cu Spania, când jucători sud-americani i-au provocat pe iberici.

În ciuda eșecului suferit în finală (0-1) şi a ploii reci care cădea asupra capitalei argentiniene luni seară, fanii au venit în număr mare pentru a-i sărbători pe componenţii naţionalei „Albiceleste”. Avionul care a transportat selecţionata argentiniană a aterizat în jurul orei locale 18.20 pe aeroportul Ezeiza, la 32 km de Buenos Aires. Jucătorii s-au deplasat pe un covor roşu aşezat la baza avionului, în sunetul unei fanfare, conform imaginilor difuzate de Aerolineas Argentinas.

Căpitanul Lionel Messi nu s-at număat printre jucătorii sosiți acasă. Ceea ce n-a fost o surpriză. Duminică, după finală, Federaţia argentiniană de fotbal (AFA) a anunţat că „unii fotbaliști vor pleca din Statele Unite către diverse destinaţii. Și că vor reveni la cluburile lor sau vor pleca în vacanță”. Atunic nu s-a menționat și ce jucători se întorc în Argentina.

Fotbaliștii au stat la distanță de fani

Fără să se apropie de suporterii aflați la aeroport, echipa şi staff-ul s-au îmbarcat în două autocare după căderea nopţii, îndreptându-se spre sediul federaţiei, aflat la 4 km distanţă. De-a lungul traseului lent, grupuri de fani au fluturat steaguri pe marginea drumului. La sediul AFA, cu mai mult de o oră înainte de sosirea avionului, pe o ploaie rece, mii de oameni au scandat sloganuri şi au cântat imnul naţional, acompaniaţi de sunete de artificii şi vuvuzele, într-o mare de steaguri şi tricouri alb-albastre. Ajunse la sediul AFA, autocarele, unul dintre ele decapotabil, au încetinit, în timp ce jucătorii au salutat oamenii copleşiţi de emoţie. Au urmat câteva scandări, s-a cântat inclusiv „La cuarta estrella”, imnul neoficial al fanilor de la Cupa Mondială.

După finală, preşedintele Argentinei, Javier Milei, a anunţat că o zi viitoare, aleasă de jucători şi staff pentru a onora statutul lor de vicecampioni, va fi declarată sărbătoare legală. Revenirea fotbaliștilor a fost, așadar, una discretă, contrastând puternic cu primirea extraordinară din 2022. Atunci, patru până la cinci milioane de oameni s-a aflat pe traseul de aproximativ 30 de kilometri parcurs de autobuzul supraetajat. Acesta a fost oprit de mareea umană după doar câţiva kilometri parcurşi în patru ore, iar parada s-a încheiat cu un elicopter care a survolat mulţimea din centrul oraşului. Pe de altă parte, duminică, în ciuda înfrângerii, câteva mii de fani s-au aflat ore întregi în jurul Obeliscului din inima capitalei Buenos Aires. Scene similare s-au produs în mai multe cartiere ale capitalei.

Simeone și-a cerut scuze pentru eșec

Mijlocaş al echipei de fotbal a Argentinei, Giuliano Simeone le-a cerut scuze fanilor argentinieni pentru că „nu a putut să le aducă cupa”: „Nu există cuvinte pentru a descrie durerea pe care o simt în acest moment... Pot doar să-mi cer scuze că nu am putut să vă aduc cupa”, a postat acesta pe Instagram. El a intrat ca rezervă în finală, în a doua repriză, în locul lui Rodrigo De Paul. Și a șutat peste poarta Spaniei pe finalul prelungirilor, aceea fiind de altfel cea mai mare ocazie de gol a formației sale.

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Jucătorul lui Atletico Madrid le-a mulţumit fanilor argentinieni pentru „fiecare încurajare din decursul Cupei Mondiale, atât de lângă teren, cât şi de la distanţă”: „Mulţumesc acestui grup pentru că a dat absolut totul în fiecare meci şi inimile lor pentru cei peste 46 de milioane de argentinieni. Acum este un moment trist, dar am încredere că, în timp, ne vom aminti cu mândrie tot ce am trăit împreună în acest turneu”, a mai spus fiul lui Diego „Cholo” Simeone. La final, Giuliano a felicitat echipa campioană: „Felicitări Spaniei pentru Cupă”.

FIFA anchetează gesturile argentinienilor

Federația Internațională de Fotbal Asociație a deschis o anchetă vizând potenţiale încălcări disciplinare ale selecţionatei Argentinei. După fluierul final al partidei de la East Rutherford (New Jersey), mijlocaşul Leandro Paredes a părut să agreseze membri al echipei Spaniei în timp ce aceştia sărbătoreau victoria pe teren. Raportul comisarului meciului a fost examinat de FIFA, care a decis acum să numească un procuror disciplinar şi de etică pentru a investiga potenţiale încălcări ale codului disciplinar al forului fotbalistic mondial. „Mai multe detalii vor fi comunicate de către comisia disciplinară FIFA odată ce raportul procurorului va fi finaliza”, a precizat forul mondial într-un comunicat.

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Conform Press Association, Paredes nu a fost eliminat în cursul incidentelor de la finalul partidei de duminică. Aşa că orice suspendare sau sancţiune împotriva sa ar rezulta dintr-o eventuală anchetă retrospectivă care ar putea fi deschisă de Comisia disciplinară a FIFA.

Și după finală sud-americanii au fost criticaţi pentru jocul lor fizic, deseori depășind limitele, aşa cum s-a întâmplat și în victoria lor din semifinala cu Anglia (2-1). De altfel, Enzo Fernandez a și fost eliminat în timpul disputei cu Spania, acesta văzând de două ori cartonașul galben.

Pe de altă parte, nu se cunoaște dacă respectiva comisie îi investighează jucătorii argentinieni pentru că au arborat un banner care proclama suveranitatea argentiniană asupra Insulelor Falkland după victoria din fața Angliei. Acel gest pare să fie o încălcare directă a articolului 34.3 din regulamentul turneului. AFA a fost amendată pentru aceeaşi faptă în urma unui meci amical din 2014 împotriva Sloveniei, dar UEFA a luat anterior măsuri mai dure pentru o abatere similară, impunând suspendări de un meci spaniolilor Rodri şi Alvaro Morata după ce au scandat despre revendicările Spaniei asupra Gibraltarului după ce au câştigat Euro 2024.