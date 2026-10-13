Scandal de dopaj în luptele românești! Prima concluzie a Federației, după ce 3 luptători au fost depistați pozitiv cu aceeași substanță

Trei luptători români ar fi fost depistați pozitiv la ostarină, o substanță cu efect anabolic, în urma unor controale antidoping efectuate în această vară de Agenția Națională Anti-Doping. Printre cei vizați se află și Igor Botez, în vârstă de 23 de ani, legitimat la CSM Bacău.

Igor Botez Foto: Facebook @FRL

Sportivul a fost exclus din competiția mondială U23 de lupte greco-romane de la Las Vegas, după ce rezultatul testului antidoping a ieșit pozitiv. În urma acestui caz, clubul CSM Bacău a confirmat situația și a anunțat suspendarea contractului lui Botez.

Pe lista sportivilor care ar fi fost depistați cu aceeași substanță se mai află Leonard Iurașcu și Ionuț Erick Pătru, acesta din urmă având doar 17 ani. Ostarina este o substanță care poate favoriza creșterea masei musculare și este interzisă în sport. Spre deosebire de steroizii anabolizanți clasici, ostarina este un compus sintetic care imită anumite efecte ale testosteronului și favorizează dezvoltarea masei musculare. Deși este considerată diferită de steroizii tradiționali, utilizarea sa implică riscuri pentru sănătate.

„Să fie o contaminare, noi la asta ne gândim!”

Răzvan Pârcălabu, președintele Federației Române de Lupte (FRL), ia în calcul posibilitatea ca rezultatele pozitive să fi fost provocate de o contaminare accidentală. Acesta nu consideră că sportivii ar fi recurs în mod deliberat la substanțe interzise și așteaptă analiza probelor B pentru a avea o imagine mai clară asupra situației.

„Legat de Igor Botez, el se afla în cantonament în Statele Unite înaintea Campionatului Mondial de seniori U23. Am primit vestea vineri despre ce s-a întâmplat. Cu siguranță, sportivii vor cere examinarea probei B. Mai departe, așteptăm să vedem cum evoluează lucrurile. Automat, noi nu l-am mai înscris în concurs, l-am retras. A fost decizia Federației să-l retragem din concurs, după ce am primit informarea vineri. Acum, așteptăm pașii următori. Din câte am înțeles, acea substanță este de origine animală, se folosește la animale. Din punctul meu de vedere, dacă stau să aplic o logică, la ce se întâmplă în România și în lume în zilele noastre, poate chiar au mâncat din acea substanță. Să nu fie dintr-o friptură, să fie o contaminare... Noi la asta ne gândim. Nu are cum să fie o coincidență atât de mare și nu văd de ce ar fi luat acea substanță care se folosește la animale. E peste gândirea mea...

„Noi aplicăm regulamentul și respectăm legea!”

Oricum, eu nu sunt de acord în niciun caz cu așa ceva! Așteptăm să se reîntoarcă acasă după finalizarea acestei competiții. El, chiar dacă nu a participat, este cu delegația oficială acolo și vor veni împreună acasă săptămâna viitoare. Așteptăm să vedem ce se întâmplă mai departe. Nu suntem specialiști în domeniu, noi doar aplicăm regulamentul și respectăm legea! Vom face toate demersurile pentru expertizarea probei B. Tatăl lui (n.r. al lui Ionuț Erick Pătru) este antrenor, sunt niște oameni deosebiți, cu rezultate foarte bune. De aceea vă spun că, mai degrabă, noi mergem pe o contaminare, nicidecum pe folosirea acelei substanțe. La ce se întâmplă în ziua aceasta, cu goana aceasta după bani, mulți crescători de animale apelează la tot felul de trucuri ca să câștige mai mulți bani. Mă gândesc că cel care a crescut animalele respective să nu fi folosit acel hormon de creștere, iar ei să se fi contaminat din servirea mesei la restaurant!”, a precizat Răzvan Pârcălabu, conform gsp.ro.