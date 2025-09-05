LIVETEXT / Carlos Alcaraz - Novak Djokovic (ora 22.00), supermeciul din semifinalele US Open

Spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) și sârbul Novak Djokovic (38 de ani, 7 ATP) se întâlnesc din nou la un turneu de Mare Șlem, vineri seară (ora 22.00), după sferturile de finală ale Australian Open.

CARLOS ALCARAZ - NOVAK DJOKOVIC 3-1 / LIVE

Djokovic conduce cu 5-3 în fața lui Alcaraz la general. Sârbul a câștigat și ultimele două meciuri directe: victoria din sferturile de finală ale Australian Open din acest an și finala Jocurilor Olimpice de la Paris 2024.

„Nole” are o perioadă mai grea: a pierdut trei seturi în trei meciuri diferite. Fostul număr 1, însă, este unul dintre cei doi jucători care au ajuns în semifinalele fiecărui turneu de Grand Slam din acest an.

Alcaraz a mers impecabil în acest US Open: nu a pierdut încă niciun set. Spaniolul nu a mai ajuns niciodată într-o semifinală de Slam cu victorii în doar trei seturi.

În cealaltă semifinală se vor lupta italianul Sinner și canadianul Aliassime, joc programat sâmbătă dimineață, de la ora 2.00.

Meciul de pe stadionul Arthur Ashe este transmis în România de postul Eurosport.