search
Joi, 18 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

S-a trezit celebru. SUA intervin pentru ca portarul-erou al naționalei Capul Verde să-și vadă mama în tribune la Mondial

0
Campionatul Mondial 2026
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Grupa H de la Cupa Mondială 2026 a produs una dintre cele mai mari surprize ale turneului, după remiza albă dintre Spania și Insulele Capului Verde, scor 0-0. Considerată mare favorită, reprezentativa iberică nu a găsit drumul spre gol în fața unei echipe africane extrem de disciplinate.

Vozihna, după partida dintre Spania și Capul Verde Foto/Reuters
Vozihna, după partida dintre Spania și Capul Verde Foto/Reuters

S-a trezit cu 14 milioane de urmăritori peste noapte, pe Insatgram

Eroul serii a fost portarul Vozinha, care a avut o prestație impecabilă și a reușit să păstreze poarta intactă în fața unor jucători de clasă mondială, legitimați la unele dintre cele mai puternice cluburi ale planetei. Evoluția sa, dar și declarațiile de după meci, au atras atenția fanilor din întreaga lume.

Portarul din Insulele Capului Verde a devenit rapid un fenomen pe rețelele de socializare. În doar câteva ore după partida cu Spania, popularitatea sa a explodat, numărul urmăritorilor său pe Instagram crescând spectaculos, de la aproximativ 40.000 la aproape 14 milioane, în doar câteva zile.

Autoritățile SUA o aduc pe mama portarului la Mondial

Povestea emoționantă a lui Vozinha a avut un final fericit. După ce portarul Insulelor Capului Verde a dezvăluit că și-ar fi dorit ca mama sa să îl susțină din tribune la Cupa Mondială, autoritățile americane au intervenit pentru a-i veni în ajutor.

Mama goalkeeperului nu a putut ajunge inițial în Statele Unite din cauza problemelor legate de viză și a costurilor ridicate ale călătoriei. Declarațiile făcute de eroul remizei cu Spania au devenit virale și au stârnit numeroase reacții. Cazul a ajuns inclusiv în atenția liderilor politici de la Washington, iar Hakeem Jeffries, liderul minorității din Camera Reprezentanților, a solicitat sprijin pentru ca aceasta să poată fi prezentă la meciurile fiului său. Ulterior, Departamentul de Stat al SUA a anunțat că oferă asistență familiei pentru obținerea documentelor necesare, conform CNN.

„Nicio mamă nu ar trebui să rateze şansa de a-şi vedea copilul făcând istorie. Am vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio şi am cerut Departamentului de Stat să facă tot ce îi stă în putinţă pentru a se asigura că mama sa poate participa la următorul meci al Capului Verde. Este un privilegiu să anunţ că mama lui Vozinha va putea obţine o viză la timp pentru a asista la meciul lor de duminică”, a declarat congresmanul american Hakeem Jeffries, într-un comunicat.

Vozinha, fenomen în partida cu Spania, la 40 de ani

Rămas liber de contract în această vară și evaluat la 50.000 de euro, portarul Insulelor Capului Verde a avut o prestație de excepție la debutul său la Cupa Mondială, devenind cel mai vârstnic goalkeeper care reușește să încheie fără gol primit primul său meci la turneul final.

În remiza surprinzătoare cu Spania, goalkeeperul a fost de neînvins și a intervenit salvator de șapte ori, contribuind decisiv la rezultatul de 0-0. Evoluția sa impresionantă i-a adus și distincția de „Omul meciului”. Ajuns la 89 de selecții pentru naționala Insulelor Capului Verde, Vozinha vine după un sezon petrecut la Chaves, unde a bifat 19 apariții și a păstrat poarta intactă în șase partide. Performanțele sale de la Cupa Mondială l-au readus în atenția publicului și a cluburilor interesate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
digi24.ro
image
Un CEO din Danemarca și-a dat demisia, iar acum compania funcționează fără șefi. Peste 500 de angajați iau împreună deciziile
stirileprotv.ro
image
Sorin Grindeanu anunță că PSD ar putea decide duminică dacă va face parte din Guvernul Veștea: „E dincolo de orgoliile unora sau altora”
gandul.ro
image
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
mediafax.ro
image
Suma uriaşă încasată de Antena 1 din pauzele de hidratare de la CM 2026! Publicitatea costă mai mult decât pachetul „Golden”
fanatik.ro
image
Filmul noului eșec al Guvernului Veștea: cum a reușit premierul desemnat să-i enerveze și pe aliații din PSD
libertatea.ro
image
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
digi24.ro
image
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
gsp.ro
image
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
digisport.ro
image
Povestea uluitoare a româncei care crește un copil abandonat în Uganda: „Unii dintre ei nu au băut niciodată o cană cu apă potabilă”
click.ro
image
Un bărbat din Cluj și-a pus camere de supraveghere și a fost uimit să vadă ce făcea menajera când el nu era acasă
antena3.ro
image
Ce poţi face într-o livadă de 5.400 metri pătraţi cu meri, peri, cireşi şi pruni?
zf.ro
image
Ciprian Ciucu, aliatul lui Bolojan, audiat acum la DNA
observatornews.ro
image
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
cancan.ro
image
Un nou ajutor la pensie pentru 4.600.000 pensionari, votat de Senat. Ce e obligată Casa de Pensii să facă?
newsweek.ro
image
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
prosport.ro
image
Orașul din ţara noastră strategic în ultimii ani. Pe aici intră și ies mărfuri de miliarde de euro
playtech.ro
image
Emisiunea la care Gabi Tamaș vrea să participe după Survivor și Asia Express. Are nevoie de acordul soției sale
fanatik.ro
image
Produsul obișnuit de spălat rufe pe care oncologii recomandă să îl evităm. Ce să folosim în locul lui
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a găsit echipă
digisport.ro
image
Majda Aboulumosha a dezvăluit secretul siluetei sale. Combinația de care nu se satură vara: „Nu știu dacă este cea mai bună, dar mie îmi place”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa smart a lui George Buhnici, construită în 7 luni. Totul se controlează din telecomandă: Are tehnologie de rachete spațiale în ea, e automatizată și înțesată de senzori / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, întoarce pe interzis după ce a îmbrățișat un polițist de la circulație FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
VIDEO Un adolescent de 14 ani, aproape de comă alcoolică pe plaja din Constanța. Cum a fost salvat de la moarte: „Toți erau mangă”
actualitate.net
image
Un hotel din București intră în elita mondială. A fost inclus în topul celor mai spectaculoase deschideri ale anului
click.ro
image
678 de călugărițe și-au donat creierul într-un experiment unic. Ce a descoperit celebrul studiu din 1986?
click.ro
image
Grecia declară stare de urgență pe două insule din Marea Egee din cauza penuriei de apă. Consumul turiștilor amplifică problema
click.ro
Sydney Sweeney, Profimedia (2) jpg
Sex sălbatic și torid, goală pușcă, cu fiul lui Richard Gere! Bomba Sydney Sweeney a explodat iar. Blondina le-a dat palpitații fanilor - imagini explicite
okmagazine.ro
Jane Seymour foto Instagram jpg
„E un miracol!” Jane Seymour s-a logodit la 75 de ani, iar propunerea a fost pe cât de romantică, pe atât de haotică
clickpentrufemei.ro
Vârf de lance din fier, descoperit la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Un vârf de lance din prima epocă a fierului, descoperit de arheologi la Băicoi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Transformare spectaculoasă pentru Oana Roman și fiica ei! Câte kilograme au slăbit și care este secretul succesului: „E chiar bine”
image
Un hotel din București intră în elita mondială. A fost inclus în topul celor mai spectaculoase deschideri ale anului

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez face o mărturisire șocantă despre viața sa sexuală și o numește „partea ei întunecată”

Click! Pentru femei

image
„E un miracol!” Jane Seymour s-a logodit la 75 de ani, iar propunerea a fost pe cât de romantică, pe atât de haotică

Click! Sănătate

image
Trezitul la 3-4 dimineaţa poate semnala aceste probleme de sănătate