S-a trezit celebru. SUA intervin pentru ca portarul-erou al naționalei Capul Verde să-și vadă mama în tribune la Mondial

Grupa H de la Cupa Mondială 2026 a produs una dintre cele mai mari surprize ale turneului, după remiza albă dintre Spania și Insulele Capului Verde, scor 0-0. Considerată mare favorită, reprezentativa iberică nu a găsit drumul spre gol în fața unei echipe africane extrem de disciplinate.

S-a trezit cu 14 milioane de urmăritori peste noapte, pe Insatgram

Eroul serii a fost portarul Vozinha, care a avut o prestație impecabilă și a reușit să păstreze poarta intactă în fața unor jucători de clasă mondială, legitimați la unele dintre cele mai puternice cluburi ale planetei. Evoluția sa, dar și declarațiile de după meci, au atras atenția fanilor din întreaga lume.

Portarul din Insulele Capului Verde a devenit rapid un fenomen pe rețelele de socializare. În doar câteva ore după partida cu Spania, popularitatea sa a explodat, numărul urmăritorilor său pe Instagram crescând spectaculos, de la aproximativ 40.000 la aproape 14 milioane, în doar câteva zile.

Autoritățile SUA o aduc pe mama portarului la Mondial

Povestea emoționantă a lui Vozinha a avut un final fericit. După ce portarul Insulelor Capului Verde a dezvăluit că și-ar fi dorit ca mama sa să îl susțină din tribune la Cupa Mondială, autoritățile americane au intervenit pentru a-i veni în ajutor.

Mama goalkeeperului nu a putut ajunge inițial în Statele Unite din cauza problemelor legate de viză și a costurilor ridicate ale călătoriei. Declarațiile făcute de eroul remizei cu Spania au devenit virale și au stârnit numeroase reacții. Cazul a ajuns inclusiv în atenția liderilor politici de la Washington, iar Hakeem Jeffries, liderul minorității din Camera Reprezentanților, a solicitat sprijin pentru ca aceasta să poată fi prezentă la meciurile fiului său. Ulterior, Departamentul de Stat al SUA a anunțat că oferă asistență familiei pentru obținerea documentelor necesare, conform CNN.

„Nicio mamă nu ar trebui să rateze şansa de a-şi vedea copilul făcând istorie. Am vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio şi am cerut Departamentului de Stat să facă tot ce îi stă în putinţă pentru a se asigura că mama sa poate participa la următorul meci al Capului Verde. Este un privilegiu să anunţ că mama lui Vozinha va putea obţine o viză la timp pentru a asista la meciul lor de duminică”, a declarat congresmanul american Hakeem Jeffries, într-un comunicat.

Vozinha, fenomen în partida cu Spania, la 40 de ani

Rămas liber de contract în această vară și evaluat la 50.000 de euro, portarul Insulelor Capului Verde a avut o prestație de excepție la debutul său la Cupa Mondială, devenind cel mai vârstnic goalkeeper care reușește să încheie fără gol primit primul său meci la turneul final.

În remiza surprinzătoare cu Spania, goalkeeperul a fost de neînvins și a intervenit salvator de șapte ori, contribuind decisiv la rezultatul de 0-0. Evoluția sa impresionantă i-a adus și distincția de „Omul meciului”. Ajuns la 89 de selecții pentru naționala Insulelor Capului Verde, Vozinha vine după un sezon petrecut la Chaves, unde a bifat 19 apariții și a păstrat poarta intactă în șase partide. Performanțele sale de la Cupa Mondială l-au readus în atenția publicului și a cluburilor interesate.