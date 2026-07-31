Băsescu ironizează PSD pe tema amendamentului la legea ANI: „Și un absolvent de liceu le spunea că e neconstituţional”

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat vineri, 30 iulie, amendamentul introdus de PSD la legea ANI (referitoare la integritatea aleșilor), afirmând că acesta este neconstituțional și că pare construit pentru a viza o singură persoană.

Băsescu a argumentat la postul B1 TV că textul contestat încalcă principiile constituționale deoarece face referire la situații petrecute anterior adoptării legii.

„Este neconstituţional. O lege pentru un singur om, plus că vizează o activitate de dinainte. Nu e o lege care să vizeze dacă se întâmplă, ci e ceva ce s-a întâmplat(...) E absolut ridicol din punct de vedere al constituţionalităţii şi un absolvent de liceu le spunea că e neconstituţional”, a declarat Traian Băsescu.

„E stilul PSD-ului”

Fostul președinte a comentat și controversa legată de modul în care amendamentul a ajuns în proiectul legislativ, fără să fi fost dezbătut și asumat public:

„E stilul PSD-ului”.

„Au zis că, dacă îl lovesc aşa, rezolvă problema”

Traian Băsescu a sugerat că inițiativa ar avea la bază disputa politică dintre PSD și USR.

„Nu le place USR-ul și au zis că, dacă îl lovesc aşa, rezolvă problema sau se răcoresc. Nu e corect să iniţiezi amendamente neconstituţionale ducând Constituţia în bătălia politică”, a adăugat fostul președinte.

Băsescu e convins că textul nu va intra în vigoare

Fostul președinte s-a declarat convins că legea nu va fi promulgată în forma care include amendamentul contestat.

Declarațiile vin după ce USR a anunțat depunerea unei plângeri penale privind apariția amendamentului în raportul Comisiei juridice.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat redepunerea proiectului de lege ANI în Parlament, fără prevederile contestate. Abrudean a susținut că noul proiect este „pro-transparență” și respectă Constituția.

Amintim că Dominic Fritz, președintele USR, a declarat joi, 30 iulie, că modificările la Legea incompatibilităților că sunt „vădit neconstituționale”, acuzând PSD că „vrea ca constatarea conflictului de interese să se facă pe legea veche, iar constatarea sancțiunii să se facă pe legea nouă”.

USR a depus vineri, 31 iulie, o plângere penală la Parchetul General, acuzând că un amendament inclus în raportul Comisiei juridice a Camerei Deputaților privind legea ANI a fost introdus fără să fie depus, dezbătut sau votat de membrii comisiei. Formațiunea solicită identificarea persoanei care a introdus textul în documentul oficial.