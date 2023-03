Rusoaica Potapova, gest scandalos la Indian Wells: Până și Swiatek a condamnat-o public

Poloneza Iga Swiatek, nr. 1 WTA, a opinat că jucătoarea rusă de tenis Anastasia Potapova nu ar fi trebuit să-şi arate public susţinerea pentru ţara sa în timpul invaziei din Ucraina, după ce a purtat un tricou al echipei ei favorite Spartak Moscova la Indian Wells, transmite Reuters.

Potapova a surprins pe toată lumea când a intrat pe teren, duminică, în meciul cu americanca Jessica Pegula, a treia favorită, îmbrăcată în tricoul clubului Spartak.

''Să fiu sinceră, eu am fost surprinsă. Am crezut că jucătoarea şi-a dat seama că nu ar trebui, chiar dacă este fană a unei echipe, să-şi arate opiniile în asemenea timpuri'', a declarat Swiatek, după victoria contra canadiencei de origine română Bianca Andreescu.

Swiatek, 21 ani, a condamnat deschis agresiunea Rusiei din Ucraina, care a început în februarie 2022, şi s-a angajat activ în susţinerea ucrainenilor.

''Am vorbit cu WTA şi am înţeles că vor fi mai puţine asemenea situaţii pentru că ei le vor explica jucătoarelor că nu poţi promova nicio echipă rusească în aceste zile, ceea ce m-a liniştit un pic. Pe de altă parte, cred că aceste situaţii, din păcate, se întâmplă pentru că acest anunţ ar fi trebuit să aibă loc mult mai devreme. Era mult haos în vestiar de la începutul războiului. Nu era clar cum să abordăm totul, ceea ce cauzează astfel de situaţii neplăcute. Cred că dacă ar fi fost gestionate aceste lucruri mai bine chiar de la început poate am fi evitat aceste situaţii'', a adăugat liderul tenisului feminin mondial.

Potapova, după ce a pierdut în trei seturi meciul cu Pegula, a spus că este o susţinătoare a lui Spartak de la 13 ani şi nu a văzut nicio provocare în a face public acest lucru.