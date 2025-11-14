România U20. FRF a făcut un anunț de ultimă oră, înaintea partidei cu Germania

Naționala U20 a României revine în teren în această lună pentru meciurile din Elite League, iar selecționerul Adrian Iencsi și cei 23 de jucători convocați sunt pregătiți de luptă.

Cu doar câteva ore înainte de confruntarea cu Germania U20, micii „tricolori” au aflat ce numere vor purta pe tricou. Fotbalistul Universității Craiova, crescut la Farul Constanța, Luca Băsceanu, va purta tradiționalul număr 10.

Germania U20, adversarul de vineri

FRF a publicat și lotul Germaniei pentru meciul de la Valencia. Nemții vin după două eșecuri consecutive cu Portugalia U20 (0-1 și 1-2, în octombrie). Printre jucători se regăsesc nume din campionate puternice precum FC Basel, Beșiktaș, AC Milan sau VfB Stuttgart.

Accidentare în tabăra României

David Irimia, de la Dinamo (împrumutat la Metaloglobus), s-a accidentat și a fost trimis acasă.

„Accidentat, David Irimia a fost nevoit să părăsească cantonamentul naționalei U20. Selecționerul Adrian Iencsi nu va convoca alt jucător, astfel că România va evolua cu 22 de jucători în meciurile cu Germania și Portugalia”, a transmis FRF pe Facebook.

„Tricolorii” vor evolua între 14 și 17 noiembrie:

Vineri, 14 noiembrie, ora 16:00 – România U20 vs Germania U20, pe Oliva Nova (Spania)

Luni, 17 noiembrie, ora 19:30 – România U20 vs Portugalia U20, pe Estadio Juventude Sport Clube

România vine după un succes, 5-1 cu Cehia U20, și va încerca să continue seria de rezultate bune în fața Germaniei și Portugaliei, campioana en-titre și liderul actual al Elite League.

Unde poți urmări meciurile

Partidele vor fi transmise live pe Digi Sport și pe platforma FRF.TV, pentru fanii din țară și din străinătate. Următoarea acțiune a naționalei U20 este programată pentru martie 2026, când România va întâlni Polonia și Elveția.

La vârful clasamentului se află Portugalia U20, cu maxim de puncte, în timp ce Italia încă nu a strâns niciun punct. România se află în cursa pentru un loc cât mai sus în ierarhie, cu două meciuri decisive în această lună.

Lotul convocat de Adrian Iencsi pentru meciurile naționalei U20 a României

23 de jucători au fost convocați de Adrian Iencsi în total (3 sunt portari, 8 fundași, 9 mijlocași și 3 atacanți). În componența lotului se regăsesc 5 fotbaliști de la cluburi din străinătate.