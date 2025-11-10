Ionuț Radu vine cu moralul zdruncinat la lotul național. Portarul Celtei a încasat patru goluri de la Barcelona

Înainte să se alăture tricolorilor pentru dubla cu Bosnia-Herțegovina (15 noiembrie) și San Marino (18 noiembrie), Ionuț Radu (28 de ani), noul titular al echipei naționale, a încasat patru goluri de la vedetele Barcelonei. Echipa lui, Celta Vigo, a pierdut duminică duelul cu trupa catalană cu 4-2. Lewandowski a reușit un hat-trick, iar Lamine Yamal a înscris și el în poarta românului.

Robert Lewandowski a avut nevoie de doar 27 de minute pentru a risipi toate îndoielile legate de vârstă, formă fizică sau lipsa de ritm după pauza competițională. Atacantul polonez a condus-o pe Barcelona spre o victorie clară la Vigo, reușind un hat-trick de senzație și devenind din nou principalul om de gol al echipei.

Absența sa din ultimele meciuri îl obligase pe antrenorul Hansi Flick să improvizeze în atac cu Ferran Torres, însă revenirea lui Lewandowski a schimbat complet fața ofensivei blaugrana. Polonezul a deschis scorul din penalty, dar Carreira a egalat la scurt timp. Totuși, „Lewa” nu s-a lăsat și făcut dubla în minutul 37.

Celta Vigo a ținut jocul sus, iar în minutul 43 Iglesias a adus egalarea! În prelungirile primei reprize a reușit și Lamine Yamal să înscrie în poarta lui Ionuț Radu cu un șut pe colțul românului, iar scorul la pauză a fost de 2-3.

În repriza a doua, atacantul de 36 de ani și-a completat seara perfectă cu un gol superb cu capul, la o fază fixă. În doar o jumătate de oră, Lewandowski a trecut din nou în fruntea clasamentului intern de marcatori ai Barcelonei, cu șapte goluri în LaLiga, egalându-l pe Julián Álvarez pe locul secund în ierarhia generală.

După 12 etape, Celta este pe locul 13, cu 13 puncte. Lider este Real Madrid, cu 31 de puncte, urmată de Barcelona - 28 de puncte.

Pentru dubla cu Bosnia și San Marino, selecționerul i-a chemat pe Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0) și pe Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0).

Portarul de la FCSB, eliminat cu Basel, a văzut aseară meciul cu Hermannstadt, scor 3-3, din tribună. „Îl durea capul. L-a durut stomacul, după l-a durut capul. I-a trecut stomacul și a spus că ar încerca, dar aici nu e pe încercate", a spus patronu Gigi Becali, la Digi Sport.