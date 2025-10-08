Naționala masculină de handbal a României are un selecționer scandalagiu. Federația l-a suspendat, după ce a sărit la bătaie

Antrenorul echipei de handbal masculin SCM Politehnica Timișoara, George Buricea, a fost suspendat șase jocuri și amendat cu 5.000 de lei de Comisia de Disciplină a Federației Române de Handbal, reunită marți, pentru bruscarea unui jucător. Buricea este și selecționerul naționalei masculine a României.

„În legătură cu raportul suplimentar al observatorului delegat la jocul din cadrul competiției Liga Națională - masculină, Etapa 5, dintre echipele CSM Vaslui - SCM Politehnica Timișoara, din data de 04.10.2025, de la Vaslui, Comisia, analizând documentele prezentate, stabilește: sancționarea domnului Buricea George Ionuț (SCM Politehnica Timișoara) cu suspendare din activitatea handbalistică pentru 6 (șase) jocuri, începând cu data de 08.10.2025 și penalitate pecuniară în cuantum de 5.000 (cinci mii) lei, dată limită de achitare 06.11.2025 pentru bruscarea propriului jucător, conform art. 45.4 lit. b) Punct 1 și 2, coroborat cu art. 45.5 cu aplicarea art. 36.1 lit. k) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezonul competițional 2025-2026 (o altă abatere săvârșită la data de 11.02.2025)”, se arată în comunicatul publicat de FRH pe site-ul său oficial.

În meciul dintre CSM Vaslui și Poli Timișoara, câștigat cu 28-27 de gazde, l-a un moment dat antrenorul oaspeților, George Buricea, l-a bruscat pe jucătorul Zoran Nikolic, în timpul unei discuții între cei doi.

„Handbalul este despre pasiune și dorință de victorie. În tensiunea meciului de la Vaslui, am avut o discuție aprinsă cu Nikolic și l-am împins (atenție, nu l-am lovit) pentru a se așeza pe bancă.

Acest gest a fost interpretat greșit ca fiind o lovitură, iar cea mai bună dovadă că nu a fost așa este faptul că Nikolic a mai jucat după aceea încă 15 minute.

Faza a fost revăzută de mai multe ori de către observatorul de joc și s-a dovedit ca nu a existat nicio lovitura cu pumnul, așa cum eronat s-a spus în presă. Sunt un om vulcanic, dar nu sunt un om violent.

A fost un moment mai tensionat și ar fi trebuit să-l gestionez cu mai mult calm. Nimeni nu a lovit pe nimeni!”, a declarat după meci George Buricea, într-un comunicat remis de club.