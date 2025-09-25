Naționala feminină de handbal a României a rămas fără antrenor înainte de Mondiale. Florentin Pera le-a lăsat baltă pe tricolore

Selecționerul Florentin Pera, 45 de ani, a renunțat la conducerea echipei naționale de handbal feminin cu doar două luni înainte de startul Campionatului Mondial din Germania și Olanda. Demisia a fost transmisă printr-un e-mail trimis federației.

Instalat în august 2022 în locul lui Adi Vasile, Pera a stat trei ani pe banca naționalei. Cel mai mare obiectiv ratat a fost calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Motivul care a dus la demisie ar fi fost că tehnicianul nu s-a mai simțit susținut de forul federal, motiv pentru care a decis să se retragă, potrivit golazo.ro.

Naționala se află în plină perioadă de pregătire. După cele două meciuri-test din septembrie pierdute contra Franței, România urmează să dispute amicale cu Norvegia și Polonia, în lipsa preliminariilor pentru Euro, unde tricolorele sunt calificate direct deoarece România va fi una dintre țările gazdă.

La Mondial, România va evolua la Rotterdam, în grupa A, alături de Croația (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) și Danemarca (1 decembrie). Primele trei clasate merg în grupele principale. La ediția precedentă, România s-a oprit pe locul 12.

Federația trebuie să găsească rapid o soluție pentru postul de selecționer. Printre opțiuni, cea mai la îndemână ar fi numirea lui Bogdan Burcea, actual secund, care cunoaște lotul foarte bine.

După despărțirea de echipa națională, Florentin Pera se va dedica exclusiv clubului Râmnicu Vâlcea, unde a semnat în vară.