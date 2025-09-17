search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Peste naționala feminină de handbal a României vine campioana lumii. Tricolorele sunt la răscruce de drumuri

Publicat:

Florentin Pera (45 de ani), selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă susținută la Oradea, că meciurile amicale împotriva campioanei mondiale en-titre Franța, programate joi și sâmbătă, reprezintă o bună ocazie de a evalua nivelul actual al primei reprezentative înaintea participării la Campionatul Mondial din Germania și Olanda.

Florentin Pera promite o națională tricoloră competitivă
Florentin Pera promite o națională tricoloră competitivă

Meciurile cu Franța sunt foarte importante pentru echipa noastră națională în vederea pregătirilor pentru Campionatul Mondial. Sunt teste utile în fața uneia dintre cele mai puternice echipe din lume, pentru că Franța este campioana mondială en-titre și vicecampioana olimpică de la Paris. Este important să ne pregătim cu cele valoroase echipe ale lumii. Cred că de foarte mulți ani nu am mai jucat un amical în țară împotriva unui adversar de top.

Obiectivele noastre la aceste două meciuri amicale sunt să construim relațiile de joc și să le dăm șansa de a intra tuturor jucătoarelor pe care le avem la dispoziție. Dubla cu Franța reprezintă o ocazie foarte bună de a ne evalua nivelul actual și de a integra în echipă jucătoarele mai tinere. Chiar avem două debutante în lot, este vorba despre Raicea și Niță (n.r. - Beatrice Raicea de la Dunărea Brăila și Alexia Niță de la HC Zalău), două jucătoare de perspectivă”, a afirmat Pera.

Tehnicianul este convins că la Campionatul European de anul viitor, găzduit și de România, prima reprezentativă va arăta ca o echipă puternică și omogenă.

Mi-aș fi dorit mai mult timp la dispoziție, pentru că nu avem decât trei antrenamente pentru a pregăti aceste amicale. Însă fetele au venit cu dorință, se implică 100% la antrenamente și dau dovadă de unitate de grup, aspecte la care eu țin foarte mult. Așteptările de la echipa națională feminină știm că sunt mari. Suntem la un schimb de generații. Această echipă progresează, iar eu, din ce văd, cred că la Campionatul European din 2026 România va arăta ca o echipă puternică și omogenă”, a precizat selecționerul.

Echipa națională de handbal feminin a României întâlnește campioana mondială Franța în două partide amicale programate joi (ora 18:00) și sâmbătă (ora 15:00), în Oradea Arena.

