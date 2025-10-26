CSM București s-a făcut de râs în Liga Campionilor la handbal. Gloria Bistrița, victorie răsunătoare

CSM București s-a împiedicat ieri în fața celei mai slabe echipe din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. După câteva rezultate decente, ”tigroaicele” au capotat la Ljubljana, în fața lui Krim, echipă care avea înfrângeri pe linie în primele 4 etape ale competiției.

În Slovenia, bucureștencele, mari favorite, au început prost și au terminat și mai prost partida, încheiată cu un succes fără drept de apel al gazdelor, 31-27. Greșelile copilărești ale elevelor lui Adi Vasile au făcut ca formația din Ljubljana să se desprindă pe tabelă și să păstreze ecartul fără vreo emoție.

După a treia înfrângere consecutivă în deplasare, CSM București, care are și două victorii pe teren propriu, a căzut pe locul 6 în clasamentul grupei, ultimul care i-ar aduce o calificare în play-off-ul pentru sferturi.

Gloria Bistrița, succes nesperat

În schimb, Gloria Bistriţa a reușit o victorie superbă. Contra lui Esbjerg, formație care a prins ultimele două Final Four-uri în Liga Campionilor la handbal feminin, ardelencele s-au impus după un meci spectaculos, scor 38-35, în etapa a 5-a din grupa A. Lorena Ostase a fost MVP-ul partidei, cu 9 goluri, urmată îndeaproape de Delgado Pinto și Sonia Seraficeanu, fiecare cu câte 7 reușite.

Gloria e pe locul 3, cu șanse bune de calificare în faza următoare, mai ales că urmează să dispute 4 partide considerate mai ușoare, cu ultimele două clasate, Buducnost și Dormtund (acasă și în deplasare).