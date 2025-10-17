România, în marș triumfal spre titlul continental. Naționala de tenis de masă e în careul de ași al Europeanului

România, principala favorită a Campionatului European de tenis de masă, merge ceas la turneul final de la Zadar. După două victorii în faza grupelor preliminare, fetele noastre au avut un meci pe muchie de cuțit cu Serbia (3-2, în optimi), pentru ca aseară să se dezlănțuie în fața Slovaciei (3-0).

Tricolorele s-au calificat în semifinale, acolo unde vor întâlni mâine Olanda (ora 17.00, Antena Play). Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Andreea Dragoman şi-au câştigat meciurile, obţinând o victorie mare pentru România. Contra Slovaciei, ultimul punct al meciului a fost adus de Andreea Dragoman, la fel ca în întâlnirea precedentă, în victoria dramatică împotriva Serbiei.

”România, favorita #1 la feminin, s-a calificat în semifinale și și-a asigurat, din nou, prezența pe podiumul european! În această seară, tricolorele au avansat cu un nivel superior al jocului în fața Slovaciei, scor 3-0. Rând pe rând, Bernadette Szocs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman au oferit siguranță printr-un joc consistent la masă, iar în fața adversarelor au avut avantajul strategiei, preciziei și loviturilor câștigătoare pentru a pătrunde din nou în topul european”, au transmis pe pagina de Facebook reprezentanții Federației.

România - Slovacia 3-0

Bernadette Szocs – Ema Labosova 3-0 (11-3, 11-7, 11-7)

Elizabeta Samara – Tatiana Kukulkova 3-1 (11-2, 11-9, 10-12, 11-9)

Andreea Dragoman – Barbora Varady 3-0 (11-3, 11-9, 11-7)

La masculin, România, cap de serie numărul 6, joacă la această oră contra Suediei. Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu și Andrei Istrate sunt la egalitate, 1-1, cu Suedia, un succes ducându-i pe tricolori în faza semifinalelor.