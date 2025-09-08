România a dat lovitura la Campionatele Balcanice de tenis de masă. Tricolorii se întorc cu o salbă de medalii de la Istanbul

România a cucerit zece medalii, două de aur, două de argint și șase de bronz, la ediția a 50-a a Campionatelor Balcanice de tenis de masă pentru seniori de la Istanbul, potrivit site-ului Federației Române de Tenis de Masă.

Medaliile de aur au fost obținute de echipa feminină (Ioana Sîngeorzan, Elena Zaharia, Bianca Mei-Roșu) și de perechea Andrei Istrate/Darius Toma, la dublu masculin.

Argint au câștigat Bianca Mei-Roșu, la simplu feminin, și perechea Darius Toma/Ioana Sîngeorzan, la dublu mixt.

Medaliile de bronz au fost adjudecate de echipa masculină (Matei Dumitrescu, Andrei Istrate, Darius Toma), de perechile Matei Dumitrescu/Elena Zaharia, la dublu mixt, și Elena Zaharia/Bianca Mei-Roșu, la dublu feminin, precum și de Andrei Istrate, Matei Dumitrescu, ambii la simplu masculin, și de Elena Zaharia, la simplu feminin.