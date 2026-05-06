România face senzație la Europenele de tenis de masă: calificare în sferturile de finală, după victoria contra Egiptului

Naționala feminină a României (numărul 7 mondial) s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de tenis de masă de la Londra, după ce a trecut de Egipt (locul 8 mondial), scor 3-2.

„Tricolorele” au condus cu 1-0, în urma victoriei fără drept de apel obținute de Bernadette Szocs în partida de deschidere, cu Dina Meshref, 3-0 (11-9, 11-6, 11-8). Andreea Dragoman a pierdut a doua întâlnire, 2-3 (11-8, 5-11, 4-11, 11-6, 2-11) cu Hana Goda.

Elizabeta Samara a readus România în avantaj, prin succesul cu Farida Badawy, 3-0 (14-12, 11-6, 11-7), dar Bernadette Szocs a cedat în fața Hanei Goda, scor 1-3 (6-11, 11-6, 9-11, 7-11), și Egiptul a trimis confruntarea în decisiv.

În ultimul joc, Andreea Dragoman a întâlnit-o pe Dina Meshref. Românca a pierdut un prim set maraton, 17-19, a egalat situația, dar s-a văzut din nou condusă, cu 1-2.

Dragoman, însă, a avut o revenire spectaculoasă, a întors rezultatul și s-a impus cu 3-2 (17-19, 11-6, 6-11, 11-9, 11-8). Astfel, România s-a calificat în sferturile Mondialului, unde va da peste învingătoarea dintre Franța și Italia.

Eșec la masculin

Echipa masculină a României s-a oprit în optimile de finală ale Campionatului Mondial, după ce a fost învinsă de deținătoarea trofeului, China, scor 1-3. Reprezentativa asiatică a câștigat ultimele 11 ediții ale Mondialului de tenis de masă.

România a condus cu 1-0, după ce Eduard Ionescu l-a învins pe Liang Jingkun, 3-0 (11-5, 11-7, 11-6). China a egalat, după ce Iulian Chirița a fost învins de liderul mondial Wang Chuqin, 0-3 (5-11, 10-12, 5-11).

În al treilea meci, Ovidiu Ionescu l-a avut în față pe Lin Shidong și a pierdut cu 0-3 (9-11, 6-11, 4-11). Revenit la masă, Eduard Ionescu a reușit să-i ia doar un set lui Wang Chuqin, care s-a impus cu 3-1 (11-8, 8-11, 11-3, 11-4).