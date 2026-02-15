Românii, fără rivali la tenis de masă. Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, medalie de aur la Chennai

Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, pereche aflată pe locul 13 mondial, au cucerit medaliile de aur în concursul WTT Star Contender Chennai 2026. Cei doi au dominat proba de dublu mixt de la un cap la altul, oferind astăzi o demonstrație de forță la masa de joc.

Ghidați de antrenorul Mădălin Ionașcu, tricolorii au reușit a patra victorie din tot atâtea partide la competiția de tenis de masă desfășurată în India, învingând categoric în ultimul act pe reprezentanții țări-gazdă, Yashaswini Ghorpade/Harmeet Desai (nr 33 mondial).

Conform FRTM, dublul Eduard Ionescu/Bernadette Szocs a gestionat momentele de joc într-un prim set echilibrat, iar în al doilea, în care a cedat doar două puncte, și-a eficientizat jocul cu lovituri și mișcări precise în fața adversarilor. Sportivii români au menținut ritmul superior până la final și au ridicat primul trofeu WTT cucerit împreună, după 3-0 (11-9, 11-2, 11-8) în finala din Chennai.

Doar primul tur le-a pus mari probleme

De-a lungul rundelor, tricolorii au mai câștigat cu Cho Daeseong/Joo Cheonhui (Coreea de Sud) 3-2 (13-11, 9-11, 7-11, 11-9, 11-6), Anirban Ghosh/Anusha Kutumbale (India) 3-0 (11-8, 11-4, 11-9) și Oh Junsung (Coreea de Sud)/Miyu Nagasaki (Japonia) 3-1 (11-6, 6-11, 11-9, 11-0).

Pentru Berni Szocs este a doua performanță din acest an, după ce în urmă cu o săptămână obținuse medalia de argint la Top 16 Europe, concurs care a reunit la start cele mai bune jucătoare de pe continentul nostru.