Bernadette Szocs începe anul în forță: medalie de argint la turneul celor mai bune jucătoare din Europa

Bernadette Szocs a câștigat medalia de argint la Top 16 Europa, o competiție de tenis de masă cu mare tradiție pe continent, ajunsă la 55-a ediție. Românca de 30 de ani a fost învinsă în finala găzduită de Montreux (Elveția) de nemțoaica Sabine Winter cu 3-0.

Sportivele noastre sunt obișnuite să performeze în acest concurs: Eliza Samara a ajuns până în ultimul act anul trecut, în timp ce Berni l-a câștigat în 2018, iar un an mai târziu a obținut argintul. Așa a fost și în acest an, Szocs cucerind din nou locul 2, după ce a le-a învins rând pe rând pe Natalia Bajor (Polonia), 3-0 (11-3, 11-8, 11-8), Charlotte Lutz (Franța), 3-1 (11-7, 4-11, 11-8, 11-5), și Jia Nan Yuan (Franța), 3-1 (9-11, 11-9, 11-5, 11-5).

Bernadette Szocs, fără soluții în fața Sabinei Warner

În finală, tricolora a cedat în fața unei sportive care găsește mereu ac de cojocul ei: Sabine Winter (Germania) i-a luat româncei trei seturi, toate la 4. De altfel, a fost a patra victorie a nemțoiacei în fața lui Bernadette Szocs din tot atâtea întâlniri.

Mulțumită acestui rezultat de la Europe Top 16 Cup, Berni a obținut calificarea la Cupa Mondială de tenis de masă organizată în Macao, care va avea loc în perioada 30 martie - 5 aprilie 2026.