Naționala de tineret, victorie uriașă în Kosovo. Tricolorii reintră în cursa pentru calificarea la Euro 2027

România U21 a reintrat în lupta pentru calificarea la Euro 2027, grație unui succes pe terenul lui Kosovo. A fost 1-0 pentru băieții lui Costin Curelea, rezultat venit după un joc bun, dominat în mare parte. Tricolorii sunt pe locul 3 în grupă, la 3 puncte de Finlanda, cu care se vor duela în toamnă pentru poziția a doua în grupă, care duce la baraj.

Încă din primele minute ale meciului din Kosovo, România a forțat deschiderea scorului. Musi, Tudose, și David Maftei le-au dat bătăi de cap gazdelor, care au rezistat însă pe parcursul primei reprize. A doua parte a meciului a adus și golul izbăvitor. Atanas Trică și Vermeșan au făcut presing, și l-au forțat pe portarul advers să greșească. Primul a interceptat, a driblat goal-keeper-ul kosovar și i-a pasat atacantului de la Verona, care a punctat la colțul lung.

Antrenorul Costin Curelea, eliminat

Kosovarii au început să preseze, au stat în jumătatea noastră de teren, au încercat să-i surprindă pe tricolori cu mingi aruncate în careu, dar nu au avut vreo mare ocazie. Singura fază notabilă până la fluierul final a fost eliminarea antrenorului Costin Curelea, care a primit cartonașul roșu pentru că a a prins mingea la marginea terenului și nu a vrut să o returneze adversarilor.

Naționala de tineret a urcat pe locul 3 în grupă, cu 10 puncte, aflându-se la 3 lungimi în spatele Finlandei. Cum Spania nu poate fi ajunsă (are victorii pe linie și 18 puncte), tricolorii și nordicii se vor lupta pentru poziția a doua, care duce la barajul de calificare la Euro 2027. ”Mânjii” mai au de jucat cu San Marino (marți, ora 19.00), apoi cu Cipru (25 septembrie), urmând ca pe 29 septembrie să aibă ”finala” cu Finlanda. În ultima partidă, România va întâlni Spania, acasă, pe 6 octombrie.

România: 1. Lefter – 2. Maftei, 6. Tudose, 4. Eissat, 11. Borza – 14. Boțogan (9. Trică 60), 8. Vulturar-cpt. – 10. Musi (18. Szimionaș 86), 15. Matei (21. Mihai 86), 22. Biliboc (13. Bană 73) – 20. Vermeșan (3. Duțu 73). Selecționer: Costin Curelea