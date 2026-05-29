Revederi UEFAntastice în Rapid-Steaua 2006: Răzvan Lucescu, uimit de parcursul lui Daniel Pancu. Cosmin Olăroiu a făcut spectacol alături de galeria roș-albaștrilor

Partida amicală dintre Rapid și Steaua 2006 a fost plină de emoție. Mai multe nume celebre din fotbalul românesc s-au întâlnit după 20 de ani, cu ocazia partidei demonstrative, care s-a vrut a fi o reeditare a sfertului de finală din Cupa UEFA, încheiat și pe atunci, ca și acum, cu scorul de 0-0.

„Sunt foarte frumoase astfel de evenimente și foarte emoționante!”

Printre invitații de onoare s-a numărat și Răzvan Lucescu, antrenor la PAOK Salonic în prezent. După partida disputată joi seară, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală, antrenorul a vorbit cu emoție despre revederea cu Daniel Pancu, care s-a despărțit recent de CFR Cluj și începe o nouă aventură la Rapid.

„M-a emoționat că am revăzut băieți pe care nu-i mai văzusem de foarte mult timp și mi-au povestit despre viața lor. De exemplu, Marius Constantin, pe el nu l-am mai văzut, Ionuț Stancu, mulți. M-a impresionat Nae Constantin, care continuă să joace la un nivel mare din punct de vedere tactic. Viorel Moldovan, Pancone e o altă persoană, care pleacă pe un nou drum, la Rapid, cu o dorință foarte mare. Sunt foarte frumoase astfel de evenimente și foarte emoționante.

La pauză, am avut o discuție tactică, cum să abordăm a doua repriză, ținând cont că începeam să pierdem din piese. Am început meciul cu vreo 22 de jucători și am terminat cu vreo 11 valizi. Din perioada aceea, îmi aduc aminte exact toate momentele importante. Pe de-o parte, a fost o mândrie, pe de altă parte, a fost dezamăgirea că nu am trecut mai departe!”, a declarat Răzvan Lucescu, la finalul meciului demonstativ.

Olăroiu: „20 de ani au trecut prea repede. Mi-am revăzut familia!”

Printre alții, și Cosmin Olăroiu a fost prezent în cadrul evenimentului. Actualul selecționer al Emiratelor Arabe Unite a făcut spctacol alături de galeria roș-albaștrilor. Tehnicianul a cântat și a scandat în fața suporterilor.

„A fost extraordinar, pentru că ne leagă amintiri. După 20 de ani, e un lucru fantastic. Din păcate, au trecut foarte repede. Pare că a fost meciul acum trei-patru ani. M-am bucurat să-i văd pe foştii mei jucători, familia mea şi chiar şi pe cei de la Rapid. Am vorbit cu Răzvan (n.r. Răzvan Lucescu, care a stat pe banca Rapidului). Un moment emoţionant şi, cred eu, uitându-mă, aşa, la meci, chiar dacă au trecut anii peste ei, calitatea a rămas. (n.r. glumind puţin, dacă se mai joacă de 20 de ori, tot 0-0 va fi) Mai jucăm încă 20 de ani şi tot 0-0 se termină!”, a spus Olăroiu.

Cosmin Olăroiu a ocupat banca tehnică a roș-albaștrilor în trei mandate: 2002 și 2006-2007 și 2011. În această perioadă, tehnicianul a cucerit un titlu în Liga 1 (2005-2006), Supercupa României (2006) și Cupa României (2011).