Dezamăgirile l-ar Răzvan Lucescu determina pe Răzvan Lucescu să plece din Grecia. Turcii stau la pândă

Antrenorul român Răzvan Lucescu (57 de ani) este pe cale să schimbe campionatul, la capătul unui sezon dezamăgitor.

Pe lângă tragedia cu Mircea Lucescu, antrenorul român a pierdut finala Cupei Greciei, apoi a ratat și locul de preliminariile UEFA Champions League (doi), în fața lui Olympiacos. Vara aceasta, însă, ar putea să plece de la PAOK.

Presa din Turcia a anunțat că Răzvan Lucescu a devenit favoritul numărul unu la banca tehnică a lui Beșiktaș, locul 4 în Turcia și o calificare în Conference League. Echipa din Istanbul l-a dat afară pe Sergen Yalcin.

Președintele echipei, Serdal Adali, care este gata să îi achite clauza de reziliere în valoare de patru milioane de euro, valabilă pentru cluburile din Europa. Răzvan Lucescu mai are un an contract cu PAOK Salonic și are o relație excelentă cu miliardarul rus Ivan Savvidis, dar ar fi lăsat să plece.

Mircea Lucescu a antrenat echipa din Istanbul în perioada 2002 - 2004, cu un titlu câștigat în primul său sezon, anul centenarului pentru club.

Dintre cele patru titluri cucerite de PAOK în istoria de exact 100 de ani a echipei, Răzvan Lucescu se poate lăuda cu două. Plus două cupe naționale.

Sezonul acesta, Răzvan Lucescu putea cuceri a treia sa cupă, însă PAOK a pierdut în mod dramatic finala cu OFI Crete, scor 2-2 în timpul regulamentar și 2-3 în prelungiri.