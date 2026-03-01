Retrageri în lanț de la Indian Wells 2026! Nu mai puțin de 11 jucători și-au luat adio de la competiție, iar lista s-ar putea mări

Primul turneu important al sezonului din seria Masters 1000, Indian Wells 2026, are parte de un început complicat. Cu doar câteva zile înainte de start, competiția a pierdut deja 11 jucători de pe tabloul principal, care au anunțat că nu mai pot participa.

Lista absenților s-ar putea mări

Situația este cauzată în special de accidentări și probleme medicale apărute în ultimele săptămâni, care au afectat mai mulți jucători importanți. În plus, unii tenismeni care au evoluat recent la turneul de la Dubai se confruntă cu dificultăți de deplasare și program, ceea ce ar putea duce la noi retrageri de ultim moment.

Astfel, competiția din deșertul californian pornește sub semnul incertitudinii, cu un tablou masculin serios afectat chiar înainte de primul schimb de mingi.

Holger Rune, out din cauza unei accidentări serioase

O parte dintre jucătorii retrași se confruntau deja cu accidentări mai vechi, în timp ce alții au acuzat probleme fizice apărute în ultimele zile. Totul vine într-o perioadă în care sportivii încearcă să facă față unui calendar extrem de încărcat, care își spune serios cuvântul asupra condiției lor fizice.

Pe lista jucătorilor din circuitul ATP care au anunțat oficial că nu vor participa se regăsesc:

Holger Rune

Tomas Machac

Tallon Griekspoor

Jaume Munar

Alexandre Muller

Shang Juncheng

Lorenzo Sonego

Eliot Spizzirri

Filip Misolic

Hamad Medjedovic

Jesper de Jong

Probleme și în calificări

Valul de retrageri nu a afectat doar tabloul principal, ci și faza calificărilor. În prezent, ultima poziție care asigură accesul în calificări a ajuns în jurul locului 185 ATP, ocupat de Elias Ymer, un indiciu clar al numărului mare de absențe.

Situația rămâne incertă, iar organizatorii sunt în alertă. Există temeri că dificultățile de deplasare pentru jucătorii care au evoluat recent la Dubai ar putea aduce noi forfaituri în orele următoare. Dacă se va întâmpla acest lucru, tabloul principal ar putea suferi modificări importante, chiar înainte de tragerea la sorți finală.