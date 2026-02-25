search
Carlos Alcaraz a jucat meciul perfect de tenis. Cifrele reușite de spaniol la Doha erau neatinse din 2023

0
0
Publicat:

Victoria spaniolului Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) în finala de la Doha împotriva francezului Arthr Fils (21 de ai, 34 ATP) a fost cea mai apreciată performanță de către Tennis Insights din ultimii trei ani.

Carlos Alcaraz s-a luat la trântă cu recordurile FOTO Instagram
Carlos Alcaraz s-a luat la trântă cu recordurile FOTO Instagram

Nivelul extraordinar atins de Carlos Alcaraz la începutul anului 2026 este confirmat și de cifre. Succesul de la Doha, scor 6-2, 6-1, în doar 50 de minute, a fost cea mai valoroasă performanță recunoscută de Tennis Insights din 2023 încoace.

A fost un uimitor 9,68, ceva foarte aproape de perfecțiune, mai ales în setul al doilea. Nimeni în 2024 sau în 2025 nu a atins un astfel de scor. Ultima persoană care a făcut acest lucru a fost Novak Djokovic (38 de ani, 3 ATP) în finala din 2023, când sârbul a izbutit un stratosferic 9,75, ocazie cu care l-a răpus pe Jannik Sinner. „Cred că unii adversari consideră că sunt imbatabil acum”, a spus Alcaraz după Doha. Ibericul este neînvins în 2026, cu o serie de 12-0.

Cum funcționează calculul

Tennis Insights se bazează pe metrici avansate calculate folosind inteligență artificială, algoritmi care urmăresc mingea în timp real și algoritmi de urmărire a jucătorilor. Aceste date măsoară calitatea jocului și performanța strategică pe o scară de la 0 la 10, oferind o analiză mai aprofundată decât statisticile tradiționale.

Analiza măsoară calitatea loviturilor (serviciu, retur, forehand, rever, dificultate, viteză de spin, adâncime, lățime și impact), rata de conversie a atacului (procentul de puncte câștigate și eficiența în închiderea schimburilor), scorul pe puncte, care măsoară când un jucător câștigă un punct în timp ce se apără, și procentul de conversii în această fază a jocului.

În plus, este luat în considerare ratingul de performanță, care combină atacul, conversia, apărarea și calitatea loviturilor individuale ale unui jucător, combinate cu statistici „sub presiune”, adică dibăcia de a reacționa atunci când punctul este în cea mai critică fază. Toate acestea sunt colectate de inteligența artificială și de urmărirea loviturilor bazate pe camere 3D de mare viteză.

Perfecțiunea lui Alcaraz

În finala dominantă împotriva lui Fils, Alcaraz a fost impresionant prin calitatea forehand-ului (9,7) și a reverului (9,2), când media pe aceste sectoare este de aproximativ 7,29. Spaniolul a fost, de asemenea, magnific prin calitatea serviciului (8,6) și acuratețea returului (8,4).

Per total, performanța lui Alcaraz a fost cea mai bună din cariera sa, conform măsurătorilor, apropiindu-se cu adevărat de perfecțiune. În prima rundă, împotriva lui Rinderknech, sportivul din Murcia a atins o calitate a forehand-ului de 9,9.

Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) este lider în ultimele 52 de săptămâni în acest top. Înaintea lui Alcaraz, italianul a obținut cel mai mare scor din ultimii doi ani, în sferturile de finală, împotriva lui Casper Ruud, la Roma 2025, cu un scor de 9,62, replicat de un 9,61 la Viena 2025, împotriva lui Altmaier.

Înainte de scorul său de 9,68, de la Doha, Alcaraz atinsese cel mai mare rezultat, 9,47, la Tokyo, împotriva lui Nakashima. Per total, clasamentul Insights este condus de Jannik, cu o medie de 9, devansându-i pe Novak Djokovic (8,61) și pe Alcaraz (8,51). Primii trei din lume sunt și primii în acest clasament special. 

Sport

Ghid de cumpărături

