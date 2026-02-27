search
Vineri, 27 Februarie 2026
Stilul său atipic, considerat de mulți un pariu riscant. A obținut primele puncte ATP la doar 15 ani. Puștiul care joacă altfel decât toți

Publicat:

La doar 15 ani, Teodor Davidov a început deja să își facă un nume în tenisul mondial. Adolescentul a atras atenția printr-un stil de joc ieșit din tipare, iar performanțele lui recente confirmă că nu este vorba doar despre spectacol, ci și despre rezultate.

Teodor Davidov, 15 ani Foto/Captură Platforma X
Teodor Davidov, 15 ani Foto/Captură Platforma X

Născut în Bulgaria, Teodor s-a mutat încă din copilărie în Statele Unite, unde s-a format ca sportiv și unde și-a construit cariera pas cu pas. În prezent concurează sub steagul SUA, iar progresul său este evident. El a reușit, de curând, să obțină primele puncte ATP, un moment important pentru orice jucător aflat la început de drum.

Stilul său atipic începe să dea roade

Săptămâna trecută, Davidov a avut un parcurs solid la un turneu ITF M15 desfășurat la Napoli, unde a ajuns până în sferturile de finală după două meciuri câștigate. Nu a reușit să pătrundă în semifinale, însă rezultatele obținute i-au adus primele puncte ATP din carieră, apropiindu-l de o bornă importantă, intrarea în top 2000 mondial.

Teo, așa cum îi spun apropiații, are șansa să facă acest pas chiar zilele acestea, deoarece participă la un nou turneu din aceeași categorie, organizat tot la Napoli. A început competiția în forță, cu o victorie clară în primul tur, iar în optimile de finală îl va înfrunta pe columbianul Miguel Tobon, jucător aflat pe locul 603 în clasamentul ATP.

În prezent, tânărul american are 3 puncte ATP. Dacă va ajunge în semifinale la turneul din această săptămână, își va dubla reușita la minimum 6 puncte, ceea ce i-ar asigura, începând de săptămâna viitoare, un loc între primii 2000 de jucători ai lumii.

De ce este atât de special. Cum s-a format

Davidov a devenit primul tenismen care intră în clasamentul mondial fără să execute reverul în mod tradițional, alegând o abordare neobișnuită, care i-a surprins atât pe adversari, cât și pe specialiști.

Astăzi are 15 ani, dar numele lui circulă în mediul online de câțiva ani buni. În urmă cu 3-4 ani, pe internet au apărut numeroase clipuri cu el pe teren, iar imaginile au devenit rapid virale. Motivul? Lovea mingea exclusiv cu forehandul, cu ambele mâini la fel de bine. Reverul lipsea complet din jocul său. Părea greu de crezut că o astfel de abordare poate funcționa pe termen lung în tenisul de performanță.

Teodor Davidov, another Ambidextrous tennis player who plays without a backhand..At just 15, he won his first ATP point and will become the first player appear in the world rankings without a backhand..Is this the future of Tennis ??? 🤯 pic.twitter.com/HqbuH9RDgR https://t.co/jM3nAmWjMd

— SK (@Djoko_UTD) February 19, 2026

„Am vrut doar să-i activez emisfera dreaptă a creierului!”

Când s-a aflat că este ambidextru, mulți au presupus că joacă astfel din instinct sau pentru că nu stăpânește reverul. În realitate, lucrurile stau diferite. Tatăl său, Kalin Davidov, care îi este și antrenor, a explicat că această strategie a fost gândită și exersată în mod intenționat. Mai mult, el susține că Teo poate executa fără probleme reverul, atât cu o mână, cât și cu două mâini, însă echipa a ales să construiască un stil bazat pe forehand pe ambele părți.

„Când Teo urma să împlinească opt ani, am decis că va începe să joace și cu mâna stângă, pentru a-i activa emisfera dreaptă a creierului. Este mult prea extrovertit, prea înflăcărat, puțin prea dezechilibrat, așa că am vrut doar să îi activez emisfera dreaptă a creierului, folosind partea stângă a corpului.

Eu sunt atras de medicina chineză, facem tot timpul echilibrul yin și yang, fac tratament de echilibrare prin ace. Sunt atras de yoga, echilibrul între emisfera stângă și cea dreaptă este crucial!”, spunea Kalin Davidov în 2022, conform The Guardian.

