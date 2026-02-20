Carlos Alcaraz, scandal în toată regula cu arbitrului de scaun. Cere schimbarea la ATP: „Regulile sunt de rahat”

Carlos Alcaraz, 22 de ani și actualul lider al clasamentului ATP, a fost vizibil nemulțumit de deciziile arbitrului de scaun în meciul de la Doha cu Karen Khachanov, clasat pe locul 16 mondial, în vârstă de 29 de ani.

Conflictul a izbucnit când spaniolul a fost sancționat controversat pentru depășirea timpului de odihnă, după un game în care a alergat spre fileu pentru a recupera o minge, provocându-l pe arbitrul de scaun.

„Cât timp ai oprit cronometrul? Nu am voie să merg după prosop. Ce trebuie să fac data viitoare? Este mereu la fel, foarte nedrept. Regulile ATP sunt de rahat!”, a protestat Alcaraz, conform puntodebreak.com.

Carlos Alcaraz a cerut schimbarea regulilor din tenis

Carlos Alcaraz a ajuns pentru prima dată în cariera sa în semifinalele turneului de la Doha.

„Regula timpului este absurdă. Am făcut un punct pe care l-am încheiat la fileu cu un sprint. M-am dus la prosop și nu mai aveam timp. Mi-a spus că a oprit cronometrul, dar ce mi-a spus a fost absurd. Chiar și publicul striga și continua să încurajeze. M-am uitat la ea când mai erau trei sau patru secunde pentru că nu puteam să bat mingea. Și mi-a dat avertisment.

Eu încerc să mă adaptez și știu că trebuie să respect timpul, iar de multe ori asta înseamnă să nu-mi fac rutina normală: merg mai repede, bat mingea de mai puține ori când văd că sunt în criză de timp.

Tenisul este spectacol, iar când noi ne plângem sau ATP se plânge că trebuie să atragă mai mult public, dacă nu ni se permite între puncte să ne recuperăm cât mai bine pentru a oferi apoi spectacol maxim, așa vom câștiga puțin, pentru că vom atrage mai puțini oameni să urmărească tenisul!”, a declarat Carlos Alcaraz, conform marca.com.

Rublev, speriat de duelul cu Alcaraz din semifinale

În sferturile de la Doha, Carlos Alcaraz l-a învins pe Karen Khachanov cu 6-7, 6-4, 6-3, după o partidă ce a durat două ore și 28 de minute, și se va duela în semifinale cu Andrey Rublev. Meciul este programat astăzi, de la ora 18:30.

„Desigur, va fi un meci dificil, ce mai este de spus? Va fi o provocare pentru mine să văd unde mă situez în comparație cu nivelul lor. Împotriva lui Alcaraz și Sinner, există mereu momente în care nu știu cum să reacționez, încerc doar să dau tot ce am mai bun!”, a admis Andrey Rublev, despre semifinala cu Alcaraz, pentru Tennis Temple.