Fluturi în stomac? Carlos Alcaraz, tot un zâmbet după ce Emma Răducanu l-a susținut din tribune

Carlos Alcaraz a avut parte de un suporter de lux, la turneul de la Queen's, unde a ajuns în finală. El a fost susținut din tribune de Emma Răducanu, jucătoarea britanică de origine română, iar cei doi urmează să facă echipă la dublu mixt la US Open.

Spaniolul, care trece printr-o perioadă excepțională în carieră, s-a calificat în finala turneului de tenis pe iarbă de la Queen's Club din Londra, de categoria ATP 500, după ce l-a învins în două seturi, 6-4, 6-4, pe Roberto Bautista Agut. Mâine se va duela cu Jiri Lehecka, pentru a-și pune în palmares un nou trofeu.

Campionul la Roland Garros, în vârstă de 22 de ani, a avut parte de o susținere specială la meciul său de ieri, în persoana Emmei Răducanu. Jucătoarea britanică, de aceeași vârstă cu ibericul, a venit să-l vadă de lucru pe viitorul ei partener din proba de dublu mixt la US Open, atrăgând toate privirile.

Alcaraz spune că nu a văzut-o în tribune

Mai puțin pe cea a lui Carlitos, care s-a arătat surprins, declarând că nu a știut că ea îl urmărește: "Am văzut asta pe rețelele sociale. Mă bucur că a venit, dar am fost concentrat pe meci și n-am observat. Oricum, a fost frumos să o am acolo, în tribune", a spus spaniolul, cu zâmbetul pe buze.

Jurnaliștii au fost curioși și dacă Alcaraz plănuiește să o susțină la rândul lui pe Emma Răducanu înainte de US Open, sportiva urmând să joace începând de mâine la Eastbourne. "Depinde de program. Am antrenamente, am meciuri. Mi-ar plăcea să merg să o văd, dar trebuie să am timp", a declarat numărul 2 mondial.