Jack Draper, surprins flirtând cu o vedetă britanică de reality show-uri. Femeia este cu 10 ani mai mare și i-a făcut un copil lui Kyle Walker

Jucătorul de tenis Jack Draper (23 de ani, 9 ATP) a fost surprins flirtând cu fosta iubită a fotbalistului Kyle Walker, Lauryn Goodman. Totul s-ar fi întâmplat pe Raya, o aplicație socială privată bazată pe abonament, exclusivă pentru iOS, fondată de Daniel Gendelman în 2014.

Vedeta britanică de reality show-uri Lauryn Goodman apare schimbând pe Raya, aplicația exclusivă de dating pentru vedete, mesaje cu Jack Draper, starul tenisului britanic. Draper este accidentat, după ce s-a retras în runda a doua a turneului de Mare Șlem de la US Open, așa că are timp berechet pentru mesaje private pe platformă.

Totul a început într-o cafenea din sudul Londrei, unde Draper a întâlnit-o pe Lauryn Goodman, o vedetă britanică de reality show-uri. Goodman, în vârstă de 33 de ani, este cunoscută prin relația avută cu fostul fotbalist de la Manchester City, Kyle Walker, cu care internaționalul britanic a avut un al doilea copil, în timp ce el era căsătorit cu Annie Kilner.

Potrivit presei britanice, totul a început în aprilie, când cei doi s-au intersectat pe Raya, aplicația unde vedetele flirtează departe de ochii curioșilor. Draper ar fi invitat-o pe Goodman la o întâlnire.

Acele momente au fost suficiente pentru a aprinde bârfele. Mesajele private dintre cei doi - descrise de unele surse drept „picante” - au ajuns în tabloide. Tentativele de seducție ar fi avut loc prin chat, Draper trimițând fotografii cu el dezbrăcat.

„Era mult mai înalt decât ea și flirtau în timp ce el îi oferea o cafea. I-am văzut plecând împreună”, a spus barmanița care i-a servit, citată de Daily Mail.