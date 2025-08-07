Reghecampf, ironizat de fosta soția după ce a ales să antreneze în Sudan: „Seamănă, dar nu răsare!”

Al-Hilal Omdurman, formație din Sudan, preluată de către Laurențiu Reghecampf (49 de ani) în decursul zilei de 6 august, se situează pe prima poziție în campionat, după șapte etape disputate.

Tehnicianul român a semnat un angajament valabil pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitate de prelungire pentru încă un sezon, în cazul în care ambele părți vor fi mulțumite de colaborare.

Vestea a ajuns și la urechile Anamariei Prodan (52 de ani), fosta soție a antrenorului român. Impresara a profitat de ocazie și a semnalat decăderea tehnicianului pe plan profesional. Cu toate acestea, agenta FIFA i-a urat succes lui Reghecampf în noul capitol din Sudan.

„Îi urăm baftă în Sudan, spun și eu că toată lumea fotbalului care m-a sunat să mă întrebe ce e cu alegerea asta. Cred că este încă o treaptă mai jos coborâtă de Laurențiu. Este un antrenor foarte mare și este păcat că a ajuns aici.

Eu spun adevărul, din punct de vedere fotbalistic... Sudan. Realitatea însă este cruntă. Laurențiu Reghecampf a ajuns în Sudan. Cred că asta spune totul.

Măcar bani să ia căci fotbal nu mai există. Probabil, pentru acest lucru a ales acest campionat și îl înțeleg din punctul ăsta de vedere. Dar repet, mare păcat de un talent așa mare, care s-a pierdut atât de repede!”, a spus Anamaria Prodan, conform digisport.ro.

„Să-l ajute Dumnezeu să rămână!”

Anamaria Prodan a sărit pragul în stilu-i caracteristic, sfătuindu-l pe Laurențiu Reghecampf ca, măcar de această dată, să își onoreze angajamentul cu sudanezii până la final.

„Sper să nu faceți speculații. Nu vorbesc din calitate de fostă soție. Vorbesc din postura unui om de fotbal și atât. Când citesc de 'Real Madridul al nu-știu-cui', mă gândesc la vorba bunicii 'seamănă, dar nu răsare'.

Să-l ajute Dumnezeu măcar aici să rămână mai mult să și facă bani. În rest să auzim numai de bine!”, a mai spus Anamaria Prodan.